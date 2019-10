Giọng ải giọng ai: Trấn Thành bức xúc tung cước với “hotboy trà sữa“

Tuần này, "Giọng ải giọng ai" lên sóng truyền hình tối 18/10 chào đón sự xuất hiện của hai nghệ sĩ kì cựu của làng hài là Lê Giang, Chí Tài và sự góp mặt của hai nhạc sĩ tài hoa Khắc Hưng, Khắc Việt. Với sự “đổ bộ” bất ngờ của dàn thí sinh trăm triệu ở "Thách thức danh hài" như “Hotboy trà sữa” Tấn Lợi, “Thánh đà đa” Kim Hoàng, Lê Thị Dần, “Cặp đôi đam mỹ” Thanh Chương – Hoàng Duy,... khiến Trấn Thành, Trường Giang nhiều lần cười ra nước mắt. Bên cạnh đó, Chí Tài, Khắc Việt “hoang mang” trước dung mạo của chàng trai giả gái xinh đẹp hết phần thiên hạ.

“Thánh đà đa” Kim Hoàng gây ấn tượng với ban bình luận ngay khi xuất hiện trên sân khấu "Giọng ải giọng ai". Ở vòng Hóa Thân, cô được giới thiệu làm nghề bán bánh lọt. Tuy nhiên, với hành động vụng về, không chuyên nghiệp khi… múc nước mắm, tất cả mọi người đều mạnh dạn đoán cô hát không hay.

“Thánh đà đa” Kim Hoàng

Không may mắn bị loại ngay vòng đầu, “Thánh đà đa” lộ diện với phần trình diễn ca khúc “Nhiều người ôm giấc mơ” của Lê Cát Trọng Lý với giọng hát ngang phè phè. Nhanh chóng, Trấn Thành và Trường Giang nhận ra cô là thí sinh "Thách thức danh hài" với bài hát “kinh điển” chỉ có từ “đà đa”.

Lê Thị Dần – Thí sinh gây bão "Thách thức danh hài" cũng xuất hiện ở "Giọng ải giọng ai" tuần này. Ở vòng Hóa Thân cô được giới thiệu làm nghề bán mì. Tuy nhiên, dù được che kín kĩ càng nhưng Lê Thị Dần vẫn bị Trường Giang ngờ ngợ nhận ra. Với tạo hình nhân vật phim kinh dị đình đám Annabelle, dù cố gắng “diễn” nhưng cô không may mắn khi bị loại đầu tiên. Thể hiện ca khúc ngọt ngào “Chiều qua phà Hậu Giang” đầy tình cảm, Trấn Thành và Trường Giang mới ngỡ ngàng trước giọng hát quá hay của cô.

Thí sinh Lê Thị Dần

Thí sinh tiếp theo gây ấn tượng không kém là “Hotboy trà sữa” Tấn Lợi. Ở vòng đầu tiên Hóa Thân, tạo hình của anh chàng thành Thần chết và che kín mít từ đầu đến chân. Điều này làm Trấn Thành lẫn Trường Giang hoài nghi và cho rằng đây là người quen trong showbiz. Đến vòng Siêu Diễn, “Thần chết” bá đạo thể hiện hát nhép ca khúc “Trên đất giồng”, đặc biệt, đúng với tinh thần của lời bài hát, “Hotboy trà sữa” trồng khoai lang ngay trên sân khấu.

“Hotboy trà sữa” Tấn Lợi

Điều này làm Trấn Thành bức xúc, “tung cước” với anh chàng vì phần thi quá “vô lý”. Bị loại ngay vòng này, Tấn Lộc thể hiện live ca khúc “Giá ngày đầu đừng nói thương nhau” của nam ca sĩ Isaac. Chất giọng tình cảm, sâu lắng của chàng trai “Hotboy trà sữa” chiếm trọn dàn khách mời của chương trình.

Trấn Thành "tung cước" với "hotboy trà sữa"

Ngoài ra, Lương Trung Kiên, “Cặp đôi đam mỹ” Thanh Chương – Hoàng Duy… cũng tham gia chương trình "Giọng ải giọng ai" và mang những phần trình diễn “bá đạo” dành tặng khán giả.

Bước vào vòng Siêu Diễn, anh chàng ở vị trí số 1 hóa thân thành ma cà rồng và hát nhép ca khúc “Người về từ lòng đất”. Kết thúc phần hát nhép “siêu bựa”, Trấn Thành trổ tài nhận xét bằng tiếng Anh “I know, yesterday I don’t know... trẻ trâu. Đây nha, biết ai rồi nha, không hay”. Khắc Hưng cho rằng anh chàng hát đúng nhịp và tròn vành rõ chữ. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến mọi người hoài nghi thí sinh số 1 đang diễn và không có thần thái của người hát hay.

Lê Giang "bắn" tiếng Anh

Có chung ý kiến với Khắc Hưng, Lê Giang cũng thể hiện khả năng “bắn” tiếng Anh của mình “I am thinking no singer... Befor you sing me look...” khiến cả phim trường “đứng hình” vì không hiểu gì. Sau đó lại bí từ, nữ nghệ sĩ đành quay sang cầu cứu mọi người và tiếp tục hoàn thành phần nhận xét của mình làm mọi người cười nghiêng ngả.



Ở phần chọn thí sinh song ca, Khắc Việt và Khắc Hưng đều để mắt đến anh chàng xác ướp. Tình cảm anh em “hết bền lâu”, cả hai ra sức giành giật thí sinh. Nếu Khắc Việt tự tin lấy danh tiếng đã giúp đỡ rất nhiều ca sĩ trẻ thành công và có mối quan hệ thân thiết với bầu show thì Khắc Hưng cũng khẳng định chắc nịch ca sĩ trẻ thường debute bằng ca khúc do anh sáng tác. Không những thế, Khắc Hưng còn tự hào lấy tiếng album vol 9 của Mỹ Tâm là do mình làm. Trước lời đường mật, thí sinh số 06 quyết định chọn song ca với Khắc Hưng.

Khắc Hưng song ca cùng thí sinh "xác ướp"

Lựa chọn đúng đắn, Khắc Hưng đã có màn song ca tuyệt vời cùng thí sinh số 06. Ban bình luận chăm chú thưởng thức phần trình diễn bài “Ánh nắng của anh”. Anh chàng xác ướp chính là Thanh Chương, từng rinh 100 triệu tại "Thách thức danh hài" và làm Trấn Thành phấn khích trước câu chuyện tình cùng người bạn đồng hành – Hoàng Duy.

Ngược lại, nhân dịp sinh nhật Chí Tài, Khắc Việt chiều lòng người anh chọn người đẹp số 07. Nào ngờ đây là màn “phá hit” đỉnh cao của Khắc Việt với công chúa ma. Với gương mặt thanh tú, khi cất giọng lên Lương Trung Kiên khiến mọi người đều ngỡ ngàng.

Khắc Việt song ca cùng thí sinh

Trấn Thành, Trường Giang “dìu” Chí Tài lên sân khấu để chiêm ngưỡng nhan sắc anh đã chọn. Với giọng đàn ông cùng chất giọng lạc quẻ, Khắc Việt phũ phàng “Của anh hết, em chỉ hát thôi”. Chí Tài vừa lên sân khấu, thí sinh này đã vội ôm lấy cây hài khiến mọi người cười “chảy nước mắt”.

Chưa hết bàng hoàng về giới tính của công chúa ma, Chí Tài còn bị tung hỏa mù “Tại sao anh bỏ mẹ con em” khiến cây hài “xanh mặt” còn Trấn Thành thì bật cười. Kết thúc phần trình diễn, Khắc Việt chân đứng không vững phát biểu “Đúng là đàn ông nam tính như em với anh Tài không phân biệt được mấy chuyện này” tạo ra tràng cười không ngớt. Khắc Hưng được dịp trêu đàn anh “Đây chỉ là con gái có giọng đàn ông thôi”. Khắc Việt tin thật liền núp sau chiếc ghế “sợ hãi” thì cả trường quay thích thú./.