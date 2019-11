Giọng ải giọng ai: Trấn Thành “sốc” với màn song ca của Ngọc nữ Bolero

Trong tập 19 "Giọng ải giọng ai" lên sóng truyền hình tối 30/11, Liên Bỉnh Phát xứng danh là “mầm non giải trí” khi liên tục đưa ra những nhận xét rối não. Bên cạnh đó, Tố My tiếc hùi hụi khi loại nhầm “stylist” Khương Dừa tại chương trình.

Ở vòng Siêu Diễn, đội Trường Giang quyết định loại thí sinh số 06. Anh chàng thợ may chỉ nhép đúng đoạn của chú Ngọc Lễ trong bài “Ba ngọn nến lung linh”. Điều này khiến ban bình luận “nổi đóa”, đặc biệt Trấn Thành còn đòi thay hết thành “đèn cầy trắng” tạo tràng cười ngất.

BB Trần bất ngờ được thí sinh số 6 cầu hôn

Tuy nhiên, Hoàng Thắng lại trình bày ca khúc “Nhẫn cỏ trao em” ngọt như nước cất khiến mọi người phải “trầm trồ”. Sở hữu giọng hát cực mượt, Hoàng Thắng lại “lầy lội” hết mức. Anh chàng mở màn cầu hôn BB Trần trên sân khấu. Trong những câu cuối bài hát, Hoàng Thắng tiến tới chỗ BB Trần, trao anh chiếc vòng cỏ và bức thư. Trong thư đề “Phiếu mua BB Trần”, cựu thành viên BB&BG liền đỏ mặt hỏi “Là em được cầu hôn hả mọi người” khiến khán giả vỗ tay rần rần.

Ở diễn biến khác, Liên Bỉnh Phát xứng danh “mầm non giải trí” khi liên tục đưa ra nhận xét “rối não”. Khi Liên Bỉnh Phát hỏi chính xác số lượng người hát hay thì lại bị bắt bẻ là không xem chương trình. Nam diễn viên “Song Lang” chống chế rằng “Giọng ải giọng ai đó, gameshow mà…rất là vui…”. Rớt hết nhịp, Liên Bỉnh Phát bị “bơ” đẹp. Đại Nghĩa còn đề nghị qua phần khác để “cứu” tiết tấu chương trình. A Xìn cũng không quên dìm đàn em rằng bao nhiêu nếp nhăn trong não dồn hết vào nếp gấp của áo, “não phẳng lì không nghĩ gì giống người ta hết trơn” khiến khán giả trường quay thích thú.

Liên Bỉnh Phát than "ế" show.

Không những thế, Đại Nghĩa kéo Liên Bỉnh Phát lên sân khấu để “tạ tội” khi loại nhầm thí sinh hát hay. Liên Bỉnh Phát liền nói “Anh Nghĩa coi nè, người ta không bao giờ trách em”. Đại Nghĩa cho rằng Liên Bỉnh Phát đã hứa hẹn tạo cơ hội cho thí sinh đi hát và đóng phim. Nam chính Song Lang phải thú nhận rằng mình cũng “ế” show thì lấy đâu tạo cơ hội cho người khác khiến trường quay vừa cười vừa vỗ tay khí thế. Trấn Thành khen Liên Bỉnh Phát duyên nức nở, còn Đại Nghĩa thì gật gù ghi nhận sự chân thật của nam diễn viên điển trai.

Cô gái ở vị trí số 05 được giới thiệu làm nghề stylist cho Khương Dừa. Ngay từ vòng Hóa Thân, Lê Ngọc Tú gây ấn tượng với khách mời bằng thần thái tự tin, tươi tắn khi vừa xuất hiện. MC Đại Nghĩa nhận xét cô này sở hữu chất giọng trầm, dày và khá cá tính. Trường Giang hài hước khi cho rằng đây là cháu của Khương Dừa tên Liễu Xoài quê ở Bến Tre. Tố My thì nhận định Ngọc Tú hát không những hay mà còn có chất giọng khá đẹp.

Thí sinh Lê Ngọc Tú

Ở vòng Siêu Diễn, Ngọc Tú hát nhép ca khúc “Cô Ba Sài Gòn” với sự hỗ trợ từ vũ đoàn. Tuy nhiên, ở phần trình diễn này, Trường Giang lẫn Trấn Thành khá hoang mang khi cô nàng có đôi chỗ trật nhịp, không đúng tinh thần của bài hát. Tố My thì ngược lại khi một lần nữa khẳng định chắc chắn cô nàng này hát hay và có thần thái của một nghệ sĩ.

May mắn vượt qua hai vòng nhưng Lê Ngọc Tú đành phải dừng chân ở vòng Lộ Diện. Cô trình bày live ca khúc “Lại nhớ người yêu” đầy da diết khiến khách mời tiếc nuối vì loại nhầm. Sau khi giao lưu, Trấn Thành đề nghị Ngọc Tú hát thêm một đoạn ca khúc “Phải lòng con gái Bến Tre”. Một lần nữa, bằng chất giọng ngọt ngào, Ngọc Tú khiến khách mời “nổi da gà” vì quá hay. Mặc dù bị loại nhưng “Liễu Xoài” vẫn nhận được tình cảm của nghệ sĩ khách mời cũng như khán giả.

Bước vào vòng cuối cùng, Tố My quyết định chọn thí sinh số 4 để song ca. Mặc dù đã loại bốn thí sinh hát hay nhưng “Ngọc nữ Bolero” vẫn cầu nguyện sẽ chọn được giọng ca hay. Trên sân khấu, “Ngọc nữ Bolero” Tố My với giọng hát ngọt ngào, da diết bao nhiêu thì thí sinh thứ 4 lại khiến mọi người “tụt huyết áp” với giọng hát lạc nhịp, hát phô bấy nhiêu. Dù đã quen thuộc với nhiều giọng ca “thảm họa” nhưng Trấn Thành vẫn không ngừng thở dài não nề với tiết mục của Tố My và bạn diễn. Kết thúc màn song ca, “Ngọc nữ Bolero” vẫn tin rằng lỗi do giác quan thứ 6. Thí sinh số 4 tên thật là Thanh Tuyền, hiện đang là sinh viên.

Tố My song ca cùng thí sinh số 4

Chung cảnh ngộ với Tố My, Suni Hạ Linh cũng “ngã quỵ” khi hát cùng giọng ca “thảm họa” thí sinh số 7 - Minh Trí. Với màn song ca của cả hai, anh chàng đã khiến khán giả quên luôn bản gốc của ca khúc “Em đã biết”. Nhưng với bản lĩnh sân khấu của một ca sĩ, Suni Hạ Linh đã xuất sắc dìu dắt Minh Trí thực hiện trọn vẹn bài hát với mình.

Suni Hạ Linh song ca cùng thí sinh số 7

Cuối cùng sau khi loại hết thí sinh hát hay, cả Tố My và Suni Hạ Linh đều “trắng tay” ra về ở "Giọng ải giọng ai"./.