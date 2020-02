Goo Seung Joon-Seo Dan và dàn nhân vật phụ “lầy lội” Hạ cánh nơi anh

Vai Jung Man Bok - chuyên gia nghe lén của quân đội Triều Tiên do nam diễn viên Kim Young Min đóng. Đây là nhân vật có tính cách rụt rè, kém giao tiếp nhưng can đảm. Kim Young Min ra mắt với vai trò diễn viên nhạc kịch từ cuối thập niên 1990. Anh được biết đến với các vai diễn trong "Viva Love", "Xin lỗi và cảm ơn", "My Mister" và "Hide and Seek"...