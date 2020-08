Gương mặt mộc đẹp không tì vết của Hồ Ngọc Hà tháng cuối thai kì

Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm của công chúng sau khi lộ tin mang thai với bạn trai Kim Lý. Đặc biệt trên trang cá nhân ngày 23/5, Kim Lý đăng bức ảnh thân mật với dòng chú thích: "Love you the most, my love" (Yêu em nhất, tình yêu của anh)

Tuy nhiên trước nhiều thắc mắc của người hâm mộ, "Nữ hoàng giải trí" vẫn quyết giữ im lặng, không gay gắt phủ nhận mà cũng chẳng lên tiếng công khai. Thế nhưng người thân và bạn bè của nữ ca sĩ đã hé lộ thông tin. Đặc biệt thông tin nữ ca sĩ mang thai càng thuyết phục hơn khi mẹ cô vô tình đăng ảnh lộ rõ bụng bầu của con gái. Đồng thời ảnh chụp gia đình cũng cho thấy vòng 2 to bất thường của cô.

Bức ảnh mẹ Hồ Ngọc Hà làm lộ tin con gái có bầu.

Mặc dù trong thời gian mang bầu, có phần mệt mỏi, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được nhan sắc vô cùng mặn mà cùng nụ cười tươi tắn. Nam diễn viên Kim Lý luôn ân cần chăm sóc nữ ca sĩ trong suốt thời gian qua.

Với làn da căng mịn, tràn đầy sức sống, dù ở tuổi 35 nhưng dấu hiệu lão hóa dường như không hề hiện lên gương mặt nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Mặt mộc đáng ngưỡng mộ của nữ ca sĩ.

Mới đây, cô còn tự tin khoe khoảnh khắc mặt mộc không son phấn. Đáng nói, trong khi nhiều mẹ bầu sẽ thường gặp tình trạng vẻ ngoài bị ảnh hưởng vào cuối thai kì thì dường như điều này không xảy ra với Hồ Ngọc Hà. Trước đó, cô từng tiết lộ luôn tập Yoga đều đặn và chăm sóc da kỹ để duy trì nét thanh xuân.

Với những bức hình đăng lên Instagram, "mẹ bầu" Hồ Ngọc Hà luôn rạng rỡ bên Kim Lý. Biểu cảm của anh luôn nhí nhố khiến khán giả phải bật cười. Được biết, chỉ ít tháng nữa thôi, cặp đôi sẽ chính thức chào đón nhóc tỳ song sinh chào đời.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý "bén duyên" ba năm trước, khi cùng đóng MV "Cả một trời thương nhớ". Sau những thước phim lãng mạn, cặp sao thường xuyên đồng hành tại các sự kiện. Tin đồn "phim giả tình thật" ngày càng được nhiều người quan tâm sau mỗi lần Kim Lý âm thầm tháp tùng Hồ Ngọc Hà đi diễn.

Trong bài phỏng vấn gần đây, Hà Hồ cho biết bên Kim Lý cô cảm thấy được bình yên, có thể chia sẻ mọi điều. "Tôi thấy thương Kim Lý vì mỗi lần tôi lưu diễn xa, anh ấy dù bận rộn vẫn gác việc riêng, kề bên để người yêu bớt cô đơn", cô nói. Tuy vậy ca sĩ vẫn không nghĩ đến chuyện kết hôn vì sợ sự ràng buộc trong hôn nhân. Cả hai thích cuộc sống tự do.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi.

Trong hai năm đầu bên nhau, Kim Lý luôn dành thời gian quan tâm bé Su Beo - con riêng của Hồ Ngọc Hà. Gia đình hai bên cũng thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ nhau. Hồi tháng 10 năm ngoái, bố mẹ Kim Lý đến thăm nhà Hà Hồ ở TP HCM. Trước đó, nữ ca sĩ cũng từng đến Thụy Điển thăm nhà bạn trai, kết hợp du lịch.

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã từng chia sẻ loạt ảnh cùng Kim Lý và gia đình tổ chức sinh nhật trong 10 tuổi cho con trai Subeo. Nữ ca sĩ viết: "Một ngày với con, giờ này 10 năm trước đang nằm liệt giường ngắm con". Điều gây chú ý chính là khoảnh khắc bạn trai của nữ ca sĩ có cử chỉ thân mật, yêu thương cho Subeo. Điều này càng chứng minh được sự yêu thương mà Kim Lý dành cho Hồ Ngọc Hà và người thân của cô.

Nụ hôn yêu thương của Kim Lý dành cho Su Beo.

Tháng 10/2019, Hồ Ngọc Hà bị cư dân mạng đặt nghi vấn rạn nứt với Kim Lý khi chia sẻ dòng trạng thái "độc thân thì có sao" trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn phát hiện ra cặp đôi không còn là bạn bè hay follow nhau trên Facebook lẫn Instagram. Ngay sau đó, giọng ca "Xin hãy thứ tha" đã chính thức phủ nhận chuyện rạn nứt bằng loạt ảnh cực tình tứ kèm dòng chia sẻ dài trên trang cá nhân. Cô khẳng định cả hai không thích khoe mẽ trên mạng xã hội, cứ âm thầm yêu thương ắt sẽ có trái ngọt.

Cặp đôi không ngại khoe khoảnh khắc ngọt ngào.

Sau gần 3 năm yêu đương mặn nồng, Hồ Ngọc Hà vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng của Kim Lý khi thường xuyên diện váy áo rộng thùng thình, lộ vòng 2 lớn bất thường. Thông tin thân cận xác nhận cặp đôi sắp đón một đôi song sinh, cột mốc quan trọng chứng minh tình yêu của Hà Hồ và Kim Lý./.