Hai tài tử “Quân vương bất diệt”, “Cô nàng mạnh mẽ” xác nhận mắc Covid-19

Làng giải trí Hàn Quốc chấn động khi 3 nam tài tử xác nhận dương tính với virus SAR-CoV-2 trong 2 ngày 19, 20/8.

Ngày 19/8, nam diễn viên Seo Sung Jong xác nhận mắc Covid-19. Anh đang đảm nhận vai phụ trong bộ phim "To all the guys who loved me" với sự góp mặt của các tên tuổi đình đám như Hwang Jung Eum, Seo Ji Hoon và Yoon Hyun Min.

Nam diễn viên Seo Sung Jong xác nhận mắc Covid-19 vào ngày 19/8.

Ngay lập tức, nhà sản xuất bộ phim đã phải huỷ toàn bộ lịch quay để kiểm tra và đảm bảo an toàn cho đoàn làm phim. Những người từng tiếp xúc với nam diễn viên được yêu cầu cách ly và tiến hành xét nghiệm. Tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm là rất lớn khi Seo Sung Jong cũng đang thực hiện vở kịch "Jjambbong".

Mới đây, một ngày sau khi Seo Sung Jong nhận kết quả dương tính; hôm nay, nam diễn viên Heo Dong Won và Kim Won Hae, hai người từng tiếp xúc với Sung Jong cũng xác nhận nhiễm bệnh.

Nam diễn viên "Quân vương bất diệt" xác nhận dương tính với virus SAR-CoV-2

Nam diễn viên Heo Dong Won cũng đang tham gia ghi hình bộ phim truyền hình "Do Do Sol Sol La La Sol". Phim có sự tham gia của nữ diễn viên Go Ara và tài tử Lee Jae Wook. Nhà sản xuất phim cho biết họ cũng sẽ tạm dừng quay phim và tiến hành xét nghiệm toàn bộ nhân viên ekip như một biện pháp phòng ngừa lây nhiễm.

Nam diễn viên Heo Dong Won là nhân vật quen thuộc với khán giả truyền hình khi đảm nhận những vai phụ trong các tác phẩm như "Khi hoa trà nở","Quân vương bất diệt",...

Nam diễn viên Kim Won Hae.

Cùng lúc đó, tài tử "Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon" Kim Won Hae cũng xác nhận nhiễm bệnh. Phía công ty quản lý cho biết nam diễn viên đang tự cách ly ở nhà và sẽ đến bệnh viện khi có giường bệnh trống.

Một diễn viên khác là Oh Man Seok cũng đang chờ kết quả xét nghiệm. Nam diễn viên đã ghi hình cùng Heo Dong Won trong 2 giờ vào 15/8. Oh Man Seok được biết đến với vai diễn trong "Hạ cánh nơi anh",.../.