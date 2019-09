Hành trình giảm 25 kg của thí sinh Mister Việt Nam

Trong số các thí sinh vào top 30 chung cuộc sẽ tham dự vòng chung kết Mister Việt Nam 2019 vào ngày 14/9/2019 tới đây tại Vũng Tàu, thí sinh Nguyễn Hoài Nam sinh năm 1992, đến từ Hà Nội được xem là một hình tượng cho nỗ lực vượt lên chính mình với quyết tâm chinh phục ngôi vị cao nhất: Nam vương của Mister Việt Nam 2019. Với quyết tâm này, Hoài Nam đã có chế độ ăn uống và luyện tập khắc nghiệt, chỉ trong một thời gian ngắn đã “biến hình” ngoạn mục từ gã trai bụng phệ to béo, nhìn già hơn so với tuổi, trở thành một nam thần 6 múi khó lòng nhận ra.

Hoài Nam cũng không phải là gương mặt quá xa lạ, anh từng hoạt động trong nghề người mẫu, từng đoạt giải phụ trong cuộc thi Thần tượng thời trang năm 2011- năm Phạm Hương giành ngôi vị Quán quân. Nhưng, Hoài Nam không đi theo nghiệp người mẫu chuyên nghiệp mà chọn cho mình công việc làm quản lý nhà hàng khách sạn, và trọng lượng của anh cũng tăng vùn vụt theo công việc đi sớm về khuya, ăn uống, tiệc tùng không kiểm soát được do công việc. Cuối cùng Hoài Nam đã cán mốc 97 kg, bụng phệ, dáng hình đạo mạo, to lớn khiến anh bị già đi trước tuổi. Người mập thường già hơn so với tuổi. Khi biết Mister Việt Nam 2019 công bố sơ tuyển, giấc mơ được trở lại với nghề của Hoài Nam lại ùa về, thôi thúc anh tìm kiếm cơ hội và quyết tâm chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi nhan sắc duy nhất dành cho nam giới tại Việt Nam hiện nay- Mister Việt Nam 2019. Và Hoài Nam đã bước vào quá trình tập luyện cực kỳ khắt khe cùng với chế độ ăn khắc nghiệt, được kiểm soát từng bữa ăn rất ngặt nghèo.

Cùng với chế độ ăn, mỗi ngày Hoài Nam đều dành 3-4 tiếng để tập luyện, với các bài tập cơ bản là sáng dành 1,5 tiếng chạy, nhảy dây, tập cadio, chiều dành 2 tiếng tập các bài tập với nhóm cơ chính. Chỉ sau chưa đầy 3 tháng, Hoài Nam đã giảm được 25kg cùng với thân hình 6 múi đẹp như tạc khiến nhiều đối tác, khách hàng đã quen với hình ảnh Hoài Nam bệ vệ, bụng phệ gặp anh ngỡ ngàng không thể tin nổi vào mắt mình khi hoá “nam thần”.

Hoài Nam chia sẻ: “Việc giữ được thân hình luôn đẹp là điều khó khăn đối với mọi người trong cuộc sống bận rộn này, nhưng tôi tin là khi bạn nỗ lực thì việc gì cũng có thể thực hiện được. Bí quyết của giảm cân và có thân hình đẹp, chính là bạn phải đặt ra cho mình một mục tiêu cộng với ý chí quyết tâm mạnh mẽ thì mới có thể hoàn thành được mục tiêu đó. Giảm cân, đẹp hơn sẽ giúp bạn tự tin và hạnh phúc hơn là một chàng trai bụng to và bệ vệ trông giống… bố anh ta”.

Top 30 thí sinh chung kết của Mister Việt Nam 2019 khi công bố đã gây “choáng” vì hình thể 6 múi cuồn cuộn đẹp như tạc, khá đồng đều khiến các giám khảo nữ như Hoa hậu Đàm Lưu Ly, Diễn viên- nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh, Miss Universe Việt Nam- Trương Thị May vô cùng bối rối. Để có được ngoại hình đẹp từng cm như vậy, hầu hết các thí sinh đều có quá trình tập luyện thể thao bền bỉ và lâu dài. Việc tập luyện không chỉ giúp các thí sinh giữ gìn được ngoại hình mà còn đảm bảo sức khoẻ và luôn năng động trong cuộc sống. Hướng đến hình ảnh những người đàn ông tự tin, năng động cũng chính là một trong những tiêu chí quan trọng của cuộc thi Mister Việt Nam 2019.

Hiện tại các thí sinh Mister Việt Nam 2019 đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho vòng chung kết diễn ra vào tối 14/9/2019 tại Vũng Tàu./.