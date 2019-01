H'Hen Niê giản dị, hồn nhiên trong chuyến từ thiện tại Long An

Ngày 17/01, Hoa hậu H’Hen Niê và Á hậu Hoàng Thùy cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, có chuyến trao nhà, trao quà Tết cho bà con ở hai huyện Đức Huệ và Bến Lức (Long An). Đây là hoạt động thiện nguyện thường niên mỗi độ Tết đến xuân về. Năm nay, bên cạnh 450 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 800 ngàn đồng gồm nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con, chương trình còn bàn giao và trao 5 căn nhà tình thương cho các hộ dân nghèo, khó khăn tại các xã Bình Hòa Nam (huyện Đức Huệ, Long An) và xã Lương Hòa, Thạnh Lợi, Thạnh Hóa (huyện Bến Lức, Long An), mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng. Tổng kinh phí hoạt động thiện nguyện của Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Hoàng Thùy cùng các nhà tài trợ đồng hành tại Long An lần này là 760 triệu đồng. Hoa hậu H’Hen Niê và Á hậu Hoàng Thùy đã trực tiếp cùng ban tổ chức trao tận tay những phần quà đến người dân, thăm hỏi và động viên họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Tuy không có giá trị nhiều về mặt vật chất nhưng phần nào giúp người dân có cái Tết ấm no và đầy đủ. Đặc biệt đối với những hộ dân được trao nhà mới, năm nay sẽ đón cái Tết ý nghĩa hơn, không còn nỗi lo về nơi che nắng che mưa. Hoa hậu H'Hen Niê vui đùa cùng các em nhỏ. Sau khi trở về từ Miss Universe 2018, hoa hậu H’Hen Niê vẫn tiếp tục đồng hành cùng các dự án nhân ái, chương trình thiện nguyện vì cộng đồng, cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Hoa hậu và Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trong hành trình thiện nguyện Cô chia sẻ không muốn hình ảnh của mình gắn liền với hoa hậu showbiz mà muốn trở thành hoa hậu truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng và kêu gọi mọi người chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Bên cạnh H’Hen Niê, Á hậu Hoàng Thùy cũng có nhiều hoạt động tích cực bảo vệ môi trường và hướng đến giới trẻ. Trong năm 2019, Á hậu Hoàng Thùy sẽ có nhiều kế hoạch, dự án lớn về cộng đồng, sẽ được bật mí trong thời gian tới. Một vài hình ảnh trao tặng quà của H'Hen Niê và Mâu Thủy. Á hậu Hoàng Thùy trong căn nhà mới tặng cho người nghèo.

