Hồ Ngọc Hà diện đầm hiệu sang chảnh, thân thiết bên cạnh Kim Lý

Ngày 9/10, Hồ Ngọc Hà đã có mặt tại Hà Nội tham gia một buổi giao lưu làm đẹp cùng khán giả và bạn bè trong giới giải trí. "Người tình tin đồn" Kim Lý có mặt cùng cô tại sự kiện này. Diện chiếc đầm Dolce & Gabbanna do Đàm Vĩnh Hưng tặng, nữ ca sĩ kết hợp phong cách trang điểm ấn tượng, cô thu hút mọi ánh nhìn. Trong khi đó Kim Lý chỉ diện bộ đồ đen vẫn điển trai và phong độ. Anh tạo điểm nhấn trang phục bằng mắt kính độc đáo. Hồ Ngọc Hà rạng rỡ tại sự kiện. Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như Á hậu Huyền My. Á hậu Huyền My và ca sĩ Hồ Ngọc Hà đọ nhan sắc "một chín, một mười". Dương Triệu Vũ bảnh bao bên cạnh Hồ Ngọc Hà. MC Thái Dũng. Người mẫu Hạ Vy. Tâm Tít khác lạ với tóc mới và bộ đầm kim sa ấn tượng. Người đẹp Ngọc Nữ khoe nhan sắc ngọt ngào ấn tượng với bộ đầm xẻ sâu. Trịnh Thăng Bình diện đồ đơn giản biểu diễn tại chương trình./.

