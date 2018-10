Hồ Ngọc Hà tự tay đánh son cho Huyền My tại sự kiện

Tối 9/10, Á hậu Huyền My xuất hiện tại một buổi giao lưu làm đẹp ở Hà Nội. Huyền My diện một chiếc đầm hoạ tiết tối màu. Chiếc đầm dường như làm tôn lên làn da trắng hồng của cô nàng Á hậu. Tuy nhiên chiếc đầm có vẻ hơi rộng so với dáng người của Huyền My. Chiếc đầm dường như làm cho Huyền My có vẻ béo hơn và bị thấp đi. Một số hình ảnh của Huyền My tại sự kiện. Sự kiện còn có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn khi diện chiếc đầm Dolce & Gabbanna do Đàm Vĩnh Hưng tặng, nữ ca sĩ cũng kết hợp phong cách trang điểm ấn tượng. Ngay tại sự kiện, Hồ Ngọc Hà còn tự tay đánh son cho Huyền My. Huyền My và người mẫu Hạ Vy. Huyền My chụp ảnh cùng MC Thái Dũng./.

