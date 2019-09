Hoa hậu đẹp nhất Châu Á Hương Giang đọ sắc Hoàng My, Mâu Thủy

Ngày 18, 19/9, “Hành trình từ trái tim" đã đến THCS Vồ Dơi, THCS Phong Điền, Cao đẳng nghề Việt Hàn (Cà Mau). Hoa hậu Hương Giang, Á hậu Hoàng My, Á hậu Mâu Thủy và ca sĩ Uyên Linh đã cùng ekip vượt hàng trăm km trên ghe thuyền vùng rừng ngập mặn U Minh Hạ và cả những cung đường nguy hiểm với sình lầy, ổ gà, ổ voi để đến giao lưu, tặng học sinh, sinh viên và người dân hàng ngàn cuốn sách.

Các người đẹp rạng rỡ ký tặng sách các em học sinh.

Hoa hậu Hương Giang đặc biệt nhận được sự quan tâm bởi cô là người đẹp sở hữu chiều cao 1m80 nổi bật. Cô cũng chính là là đại diện cho Việt Nam tham gia Miss World và được website uy tín Globalbeauties bình chọn là Hoa hậu đẹp nhất châu Á. Hiện hoa hậu sinh năm 1987 đang là một doanh nhân thành đạt khi tuổi đời còn khá trẻ.

Trong buổi giao lưu, Hương Giang ấn tượng bởi sự lễ phép, ngoan ngoãn của các học sinh, sinh viên Cà Mau. Tận mắt thấy các bạn trẻ vùng sông rạch chăm chú đọc sách mà hành trình trao tặng, Hương Giang nhớ lại tuổi thơ cấp 1, cấp 2 “đi khắp nơi tìm sách đọc. May mắn, lúc đó Giang có được cuốn Đắc nhân tâm và nhờ đó đã học được những bài học làm người mà không phải ai cũng dễ dàng có được ở bất cứ đâu, bất cứ ai trong cuộc sống quanh mình”.

Trong buổi giao lưu, Uyên Linh kể, trước khi trở thành tên tuổi nổi tiếng như bây giờ, cô từng rớt hàng chục cuộc thi giọng hát trong gần chục năm, thậm chí bị loại từ vòng đầu và không cả lọt vào top 100. Thất bại liên tiếp nhưng Uyên Linh vẫn... tin ở mình. “Linh miệt mài tự luyện thanh ngày này qua ngày khác dù không không sinh ra trong gia đình hoạt động nghệ thuật, cũng chưa từng học qua trường lớp bài bản về thanh nhạc. Cuối cùng, thành quả đến khi Linh trở thành quán quân Vietnam Idol 2010”, nữ ca sĩ nói.

Khi được hỏi về sự lựa chọn giữa âm nhạc và nghề ngoại giao từng được đào tạo ở đại học, Uyên Linh khẳng định, cô sẽ theo đuổi con đường ca hát bởi “đó là ước mơ, khát khao và khi được hát, Linh mới chính là mình”.

Uyên Linh cho biết, để có được thành công, cô đã học hỏi rất nhiều từ các cuốn sách và “Linh khuyên các bạn nên chơi với những người ham đọc sách bởi đó sẽ là người hiểu biết và bao dung. Những cuốn sách quý không chỉ truyền tri thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, dạy chúng ta cách sống, cách làm người”.

Uyên Linh cũng mang lại không khí sôi động cho vùng quê khi biểu diễn những ca khúc hít từng làm nên tên tuổi mình như Cám ơn tình yêu, Người hát tình ca, Giấc mơ tuyệt vời… Các bạn trẻ cũng tham gia hát cùng Uyên Linh càng khẳng định thêm, Uyên Linh là ca sĩ của học sinh, sinh viên.

Mâu Thuỷ, Hoàng My, Uyên Linh và Hương Giang.

Á hậu Mâu Thủy cùng hành trình đi tới nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên cô đi từ 3h sáng đến 17h chiều mới tới được với các bạn trẻ ở Cà Mau.

Để có được thành công ngày hôm nay, Á hậu Hoàng My cũng từng trải qua nhiều thất bại, thử thách. Nhưng My luôn tự nhủ hãy bình tĩnh. Nhờ gia đình, những bậc tiền bối, bạn bè và nhờ cả những cuốn sách, cô đã vượt qua. Tham gia Hành trình từ trái tim cũng truyền cho Hoàng My cảm hứng và cô đang lên kế hoạch cho một dự án về đọc sách./.