Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tài trợ 300 triệu đồng cho 1 ca ghép tim trẻ em

Ngày 4/10, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã thông qua Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Phòng Công tác xã hội bệnh viện Việt Đức và Khoa Tim mạch lồng ngực Bệnh viện Việt Đức trao tặng cho gia đình một bệnh nhân ghép tim số tiền 300 triệu đồng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vào bé C sau ca phẫu thuật ghép tim

Bệnh nhân là bé H.N.C ( người Lạng Sơn). Bé C mắc bệnh cơ tim giãn từ nhỏ. Bố mẹ bé có hoàn cảnh khá khó khăn, bố làm công nhân, mẹ làm tạp vụ. Họ có 2 con đều mắc bệnh tim, anh trai của C đã mất.

Bé C khắc khoải chờ đợi 1 phép màu vì số tiền ghép tim quá lớn, gia đình chỉ chuẩn bị được một phần. Hơn nữa, có được một trái tim phù hợp không phải chuyện dễ dàng. Trước tình cảnh của bé C, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và Bệnh viên Việt Đức đã cố gắng tìm nguồn viện trợ cho ca ghép khi có tim hiến tặng.

Ngày 1/10, “phép màu” bỗng đến với C và gia đình. Một người đàn ông 37 tuổi gặp tai nạn giao thông đã không thể qua khỏi. Gia đình anh đã tình nguyện hiến toàn bộ nội tạng để anh được tiếp tục “sống” trong những cơ thể mới. Sau khi rà soát, các chỉ số của anh trùng khớp với bé C. Ca ghép được tiến hành, trái tim đã đập lại trong lồng ngực của bé C. Hiện bé đã hồi tỉnh.

Trước đó, nhóm thiện nguyện của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã kết nối với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia bày tỏ mong muốn được hỗ trợ cho các ca ghép tạng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Và bé C là trường hợp đầu tiên nhận được sự hỗ trợ này. Sau khi trao phần tài trợ, Đỗ Mỹ Linh cũng đã vào bệnh phòng thăm bé C.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là người gần đây đã đăng ký hiến tạng. Cô cho biết rất mong muốn được tiếp tục tham gia các chương trình hỗ trợ các cháu nhỏ ghép tạng./.