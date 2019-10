Hoa hậu H’Hen Niê: “Tôi sẽ kết hôn nhưng không phải thời điểm này”

Người đẹp 27 tuổi thường xuyên xuất hiện với mái tóc tém, răng khểnh và làn da nâu. Gần đây, hoa hậu người Ê Đê không còn duy trì hình ảnh tóc tém cá tính. Cô nối tóc dài, tạo kiểu uốn xoăn nữ tính, khiến vẻ ngoài của cô có phần khác lạ trong mắt công chúng. Và mới đây nhất, H’Hen Niê còn lấn sân sang lĩnh vực mới, bên cạnh vai trò là một Hoa hậu – host tại Miss Universe Vietnam 2019.

Hoa hậu H'Hen Niê

Hồi hộp khi đảm nhận vai trò Host Miss Universe Vietnam 2019

Chào H’Hen Niê, lần đầu đảm nhận vai trò host tại Miss Universe Vietnam 2019, chị thấy như thế nào?

Thật sự tôi cảm thấy rất hồi hộp vì không biết mình có làm tốt vai trò host hay không. Tôi chưa từng được traing cũng như chưa được thử trong vai trò này tại một cuộc thi lớn như Miss Universe Vietnam, cho nên tôi không tránh khỏi lo lắng. Tôi tự tin nhưng đôi khi bị mắc tính hay quên. Có những điều mọi người ghi ra để tôi nói trong suốt hành trình tôi lại quên. Mỗi lần như vậy, tôi lại mất tập trung.

Từng thừa nhận không giỏi ăn nói, vậy chị có sợ bị đánh giá là “nhạt” sau khi đảm nhận vai trò host lần này?

Có chứ, bản thân tôi không nhanh nhẹn trong đối thoại nên tôi nghĩ mình có thể sẽ hơi nhạt nhẽo trong show truyền hình thực tế lần này.

Chị nói gì khi khán giả cho rằng chị đang thiên vị Thúy Vân tại Miss Universe Vietnam 2019?

Tôi không thiên vị ai cả, tôi chỉ ủng hộ những người mà tôi biết tại cuộc thi. Còn với những thí sinh còn lại chỉ là tôi chưa có cơ hội được tiếp xúc thôi. Nhưng sắp tới, khi đồng hành cùng họ thì tôi cũng sẽ ủng hộ cả họ nữa. Với lại kết quả không do tôi quyết định nên việc tôi ủng hộ ai không ảnh hưởng gì đến kết quả cuộc thi.

Là hoa hậu, là người nổi tiếng, cũng ở trong showbiz được vài năm nhưng chị luôn khẳng định “Tôi không phải là ngôi sao”?

Tôi nghĩ từ "ngôi sao" là dành cho những người hay đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào và họ có chỗ đứng trong lòng khán giả. Còn tôi, thiên hướng của tôi là hoạt động cộng đồng. Tôi không phải là một ngôi sao, chỉ là người bình thường như mọi người thôi.

Thay đổi kiểu tóc để tránh gây nhàm chán

Trong thời gian gần đây, dễ dàng nhận thấy chị có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình, cụ thể là kiểu tóc?

Tôi chỉ muốn thay đổi hình ảnh về tóc thôi, còn body và màu da thì tôi vẫn giữ nguyên. Tôi thấy, khi đi chụp hình nếu để tóc dài thì sẽ dễ tạo kiểu hơn. Từ trước đến nay, người ta luôn "đóng đinh" tôi với hình ảnh tóc ngắn, da đen, đầy cá tính và mọi người rất thích. Đến khi tôi thay đổi kiểu tóc, để tóc dài, nhiều anh chị nhắn tin cho tôi bảo là Hen hôm nay thay đổi tóc hợp đấy và tôi thấy tự tin hơn. Mọi thứ đang dần lớn lên và thay đổi liên tục, cho nên tôi thấy nếu mình cứ giữ mãi một kiểu tóc, theo thời gian cũng sẽ gây nhàm chán mà thôi.

"Tôi chỉ muốn thay đổi hình ảnh về tóc thôi, còn body và màu da thì tôi vẫn giữ nguyên.", H'Hen Niê chia sẻ.

Mấy năm qua, tôi đã nhận được sự yêu thương của mọi người vì mái tóc và giờ tôi muốn được "lột xác". Tôi muốn mình luôn thay đổi, không phải rập khuôn trong sự thành công đó. Tôi muốn được học hỏi, muốn được trau dồi, được làm điều mình muốn và thay đổi hình ảnh.

Tuy nhiên, sự thay đổi này của chị lại gặp phải khá nhiều ý kiến?

Tôi có một lượng fan chấp nhận mọi cái tự nhiên ở nơi tôi và nó làm tôi tự tin hơn với mọi thứ của mình: da nâu, răng khểnh, tóc tém, tính hơi đàn ông.

Hầu như mọi Hoa hậu sau khi hết nhiệm kỳ đều thay đổi điều gì đó để tạo dấu ấn khó quên trong lòng khán giả, việc thay đổi kiểu tóc có phải cũng là một trong những lý do?

Mấy năm qua, tất cả mọi người trong ekip đến cả tôi không nói người ngoài, đều hỗ trợ cho tôi tận tình, lo cho tôi từng hành động, giấc ngủ. Nhưng đến một thời điểm nhất định, tôi nghĩ mình sẽ phải nhường lại sự quan tâm, chăm sóc đó cho thế hệ sau của mình. Tôi nghĩ bản thân sẽ phải thay đổi ra sao, tự định hướng nghề nghiệp của mình. Đây là việc cần thiết mà bất cứ Hoa hậu, Á hậu nào cũng phải suy nghĩ một chút.

Các Hoa hậu, Á hậu sau khi hết nhiệm kỳ thường có xu hướng lấn sân sang lĩnh vực khác như MC truyền hình, ca sĩ, diễn viên, còn chị thì sao?

Ngày trước tôi cũng từng đi casting diễn viên cho phim hành động nhưng cơ duyên có lẽ chưa đến với tôi.

Chị hâm mộ diễn viên nào ở Việt Nam?

Tôi hâm mộ chị Ngô Thanh Vân. Sau khi xem phim “Hai phượng”, tôi mê quá trời luôn.

H’Hen Niê “Hoa hậu” và H’Hen Niê – cô gái da đen ở buôn làng Ê Đê khác nhau như thế nào, thưa chị?

Khi tiếp xúc với nhiều người, tôi sẽ bộc lộ nhiều bản tính khác nhau của mình. Đôi khi tôi hay nói mình là người đa nhân cách. Mọi người thấy tôi rất bình thường, đơn giản khi trở về quê nhưng lại hoàn toàn khác khi tôi đi Event hay xuất hiện trên sân khấu và là một Hoa hậu.

Tầm 4-5 năm nữa sẽ kết hôn

Vướng không ít ồn ào hẹn hò nhưng chưa bao giờ thấy chị công khai hay chia sẻ cụ thể về điều này?

Tôi thấy tự hào và hạnh phúc với tình yêu của mình nhưng tôi không mong muốn chia sẻ rộng rãi. Cuộc đời tôi, mọi người biết rất rõ, còn chuyện tình cảm, tôi muốn kín hơn một chút. Tôi đã có người yêu rồi, còn người ấy là ai, làm gì thì quả thật, tôi rất ngại nói.

Tò mò chút, vậy việc chị thay đổi kiểu tóc, màu tóc có liên quan gì tới người yêu không?

Không, chỉ là tôi muốn thay đổi hình ảnh thôi. Hồi trước, bị mọi người hay gọi là bóng méng, tôi cũng cười cười vui vui nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ mình cũng nên thay đổi hình ảnh. Tôi cho rằng, đã đến lúc mình phải bung xõa, phải tập tành nhiều thứ cho bản thân để trau dồi nghề nghiệp.

Yếu tố gì được xem là quan trọng, là tiên quyết cho sự phát triển trong sự nghiệp và cuộc sống của chị?

Tôi cho rằng đó là sự hạnh phúc. Hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc. Ngay từ lúc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam đến việc lọt top 5 Miss Universe và bây giờ, tôi đã xác định cho mình rằng, bất kể khi làm việc gì, điều quan trọng nhất phải là hạnh phúc. Phải hạnh phúc thì mọi việc mới suôn sẻ, thuận lợi được.

Chị có nghĩ rằng, trong giới nghệ thuật, chị hay bất cứ người nổi tiếng nào nếu kết hôn thì đồng nghĩa với việc sẽ dần bớt fan đi?

Đúng vậy, nếu tôi có người yêu, fan sẽ cảm thấy buồn. Nếu tôi kết hôn, fan sẽ còn buồn hơn.

Nhưng không có nghĩa chị sẽ không kết hôn?

Có, tôi sẽ kết hôn chứ nhưng không phải thời điểm này.

Vậy chị muốn kết hôn ở độ tuổi nào khi mà sắp bước sang tuổi 28?

Tôi muốn tầm 4-5 năm nữa hoặc xa hơn 1 tí.

Điều này có nghĩa chị vẫn ưu tiên fan hơn so với việc kết hôn đúng không?

Gia đình tôi đông quá nên việc phải lo cho từng người sẽ rất lâu, thành ra tôi thấy thời điểm này chưa phù hợp để kết hôn. Vả lại, tôi còn là chị lớn trong nhà nên việc lo cho bố mẹ, các em là điều tất nhiên.

Người yêu có phản đối chuyện vài năm nữa chị mới muốn kết hôn không?

Không, vì chúng tôi có hoàn cảnh khá giống nhau, tất cả mọi thứ đều tự làm ra nên người yêu tôi rất ủng hộ chuyện phát triển sự nghiệp đầu tiên. Chúng tôi còn trẻ nên có tư tưởng muốn làm tất cả mọi thứ.

Chị có phải là người phụ nữ của gia đình, sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để chăm sóc tổ ấm nhỏ nếu lấy chồng, sinh con không?

Tôi nghĩ mình cần phải cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Trước đây, khi bước vào nghề mẫu, tôi rất thích và yêu nghề, đó không chỉ là sở thích mà còn là đam mê nữa nên tôi phải tính rất chắc chắn. Ví dụ sau này sinh con đẻ cái, trong bao nhiêu năm đó, tôi phải dừng chân nghệ thuật nhưng sau đó tôi cũng phải chuẩn bị và lên dây cót cho công việc trong tương lai. Còn tất nhiên, gia đình của mình thì vẫn chăm sóc chứ.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!