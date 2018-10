Hoa hậu Hương Giang tự tin trên sàn catwalk trong vai trò vedette

Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang đảm nhiệm vai trò kết trong phần trình diễn BST 'Flanerie For Winter 2018’. Khả năng catwalk lẫn thần thái của Hoa hậu Hương Giang gây được sự chú ý với người xem. Là người khép lại show diễn và cũng mang trên mình tinh thần của cả BST, Hoa hậu Hương Giang chọn cho mình chiếc áo vest nhung màu xanh lá kết hợp với quần ống rộng cùng màu có hoạ tiết kẻ sọc lạ mắt. Sải bước trên sàn catwalk, Hoa hậu chuyển giới quốc tế vừa thanh lịch nhưng cũng không kém phần gợi cảm với khuôn ngực tròn đầy sau lớp váy áo mỏng manh. Gương mặt mở màn show diễn là thí sinh của chương trình The Face Việt Nam 2018 Hồ Thu Anh. Trên nền nhạc sôi động với nhịp trống mạnh mẽ, Thu Anh xuất hiện thần thái và cá tính trong set đồ đen với chất liệu da bóng. Chiếc váy sát nách thời thượng được kết hợp cùng đôi bốt cao quá gối và đôi găng tay dài tạo nên hình ảnh một quý cô sang chảnh và quý phái. Trước đó, Hương Giang cũng đã gây được sự chú ý phía bên ngoài thảm đỏ. Cô nàng trông khá ấm áp với chiếc áo lông màu sắc xanh rêu. Người đẹp kết hợp cùng boots cao ngang gối và mũ baker một cách đầy cá tính. Sự kiện còn có sự tham dự của Hoa hậu Hà Kiều Anh. Hà Kiều Anh diện chiếc váy ngắn đơn giản màu đen, khoe chân dài miên man. Gia đình diễn viên Mạnh Trường. Trương Thị May và Huyền My. Hoa hậu Dương Thuỳ Linh./.

