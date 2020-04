Hoa hậu Ngô Phương Lan chia sẻ bí quyết sống tích cực trong mùa dịch

Trong thời điểm hiện tại, Hoa hậu Ngô Phương Lan đang thực hiện cách ly toàn xã hội cùng chồng con ở nhà. Nhân lúc này, người đẹp tranh thủ nghiên cứu các kiến thức về nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ con trong xã hội hiện đại.

Hoa hậu Ngô Phương Lan và con gái

Bí quyết bảo vệ con cái khi sử dụng Internet trong đợt dịch

Theo đó, trên trang cá nhân của mình, Ngô Phương Lan chia sẻ bí quyết bảo vệ con cái khi chúng sử dụng internet ở nhà mùa dịch và nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.



Mở đầu, người đẹp thừa nhận, "Từ lâu rồi mình đã rất quan tâm chủ đề này và nhất là trong thời điểm cách ly xã hội, mình nghĩ các bố mẹ nên tham khảo để bảo vệ cho con mình khi sử dụng internet". Bởi theo Hoa hậu, "Không thể kiểm soát mọi lúc những gì con xem trên internet và càng không thể cấm con sử dụng được" nên một số việc bố mẹ có thể làm là giúp con hiểu hơn về việc tiếp cận internet và các nguồn kiến thức trên mạng một cách hiệu quả nhất.



Đầu tiên, Ngô Phương Lan khẳng định, "Dạy con việc sử dụng điện thoại thông minh/ máy tính là trường hợp đặc biệt, cho nên các con cần hỏi ý kiến của người lớn trước khi sử dụng". Hơn nữa, "Quy định con có thể sử dụng internet khi ngồi cùng phòng với người lớn. Khi ngồi trong phòng một mình chỉ có thể sử dụng những app như app đọc sách" theo bà mẹ một con đấy cũng là điều hết sức cần thiết.



Cùng với đó, Ngô Phương Lan cũng cho rằng, bậc phụ huynh nên thu xếp khi con có thể lên internet là lúc người lớn có thể trông coi. Lập "thoả thuận" sử dụng internet để con biết cái gì được làm và không được làm, nếu con sai phạm thì có thể bị tước quyền sử dụng hoặc hình phạt nào đó liên quan.

Ngoài ra, theo Ngô Phương Lan, bậc làm cha làm mẹ cũng nên giải thích cho con về bảo mật trên mạng, ví dụ con đăng ảnh hoặc chat với bạn nhưng hình ảnh và thông tin có khả năng bị những người khác xem được và sẽ không bao giờ xóa đi được. Hãy nghĩ kỹ về những gì bạn muốn hay không muốn con làm trên internet và giải thích cho con hiểu, quy định những app con có thể sử dụng. Ví dụ nếu không muốn con nói chuyện với người lạ, có thể để setting trên kids messenger hoặc những app tương tự để kiểm tra những người bạn kết nối, những nội dung gửi đi...



Có thể đã đến lúc phải giải thích cho con về những nội dung như thế nào dành cho người lớn, trẻ con không được coi. Điều này rất khó, nhưng Hoa hậu Ngô Phương Lan cho rằng, "nếu mình thể hiện sự tin tưởng, con sẽ cảm thấy được tôn trọng và nghe lời".

Tích cực phòng tránh dịch Covid-19 và đặt niềm tin tuyệt đối

Bà mẹ một con bày tỏ: "Trong thời điểm vô cùng dễ hoảng loạn, người dân hoang mang vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, xin được chân thành cảm ơn các lãnh đạo Trung Ương và thành phố Hà Nội xử lý khủng hoảng quá tốt và kịp thời. Cảm ơn lực lượng chuyên gia và cán bộ nhân viên các ngành y tế, an ninh, quân đội, truyền thông, vệ sinh môi trường,...".



"Thực sự mà nói, sau khi chia sẻ thông tin với các bạn bè khắp nơi trên thế giới, Lan thấy không đâu an toàn hơn ở Hà Nội hiện giờ, với niềm tin tuyệt đối là chúng ta sẽ một lần nữa vượt qua được khủng hoảng này nếu toàn xã hội tiếp tục chung tay góp sức, bình tĩnh và hết sức kiềm chế" - Ngô Phương Lan chia sẻ.

Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan

Theo Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, "Điều quan trọng nhất chúng ta cần làm là theo những lời khuyên của WHO: rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc nước khử trùng, không động vô mặt, đeo khẩu trang nếu cần, che miệng bằng giấy khi ho, hắt xì, tránh chỗ đông người... và cập nhật thông tin từ các nguồn tin chính thống, luôn ý thức để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Ai cũng đã và đang hi sinh quyền lợi, sự tự do cá nhân mặt này hoặc mặt khác, nhưng là những công dân ý thức, phải chấp nhận vì đây là trách nhiệm cần làm.



Chúng ta thường sợ những gì mình không biết. Thời gian vừa qua, chính phủ và các đơn vị truyền thông đã quá tuyệt vời trong việc cập nhật thông tin giúp chúng ta hiểu toàn cảnh và rất kịp thời về diễn biến dịch trong nước và trên thế giới".



Cuối cùng, Hoa hậu khẳng định, "Bây giờ hơn bao giờ hết, chúng ta phải có niềm tin sẽ vượt qua được dịch bệnh. Các doanh nghiệp và nhà hảo tâm mong muốn làm từ thiện thì đây cũng là thời điểm tốt nhất để chung tay cùng giúp đỡ Nhà nước và cộng đồng. Qua đây, toàn xã hội có nhận thức và ý thức tốt hơn trong việc duy trì các thói quen vệ sinh để bảo vệ cho mình sau này. Mong mọi người và mọi nhà giữ sức khỏe và niềm tin"./.