Hoa hậu Ngọc Hân thân thiết với Hoa hậu Mỹ Linh như hai chị em ruột

Ngọc Hân chia sẻ rằng, trước khi Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cả hai đã quen biết nhau trong một chương trình biểu diễn áo dài tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thời điểm đó, Mỹ Linh vẫn còn hoạt động trong vai trò người mẫu. "Linh có vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính và rất Hà Nội. Cô gái nhỏ nhắn, vóc dáng thanh thanh trong trang phục áo dài, toát lên vẻ rất cuốn hút và đậm chất thiếu nữ Hà thành. Lần đầu gặp Linh, tôi đã nghĩ rằng, nếu sau này làm áo dài, nhất định tôi sẽ mời Linh làm mẫu và chụp một bộ ảnh kỷ niệm", Ngọc Hân nhớ lại. Cái duyên giúp Ngọc Hân và Đỗ Mỹ Linh trở nên thân thiết bắt đầu từ khi cô sinh viên Đại học Ngoại thương trở thành Hoa hậu. Cả hai có nhiều dịp gặp gỡ, làm việc cùng nhau trong các chương trình văn hoá, từ thiện. Càng tiếp xúc, cả hai càng quý mến tính cách của nhau, thậm chí Ngọc Hân coi Mỹ Linh như cô em gái bé nhỏ. Trong công việc và cuộc sống, với tư cách là "đàn chị", Ngọc Hân luôn cố gắng hỗ trợ và giúp đỡ Mỹ Linh. Trong bộ sưu tập áo dài mới "Hoa loa kèn", Ngọc Hân đã nghĩ ngay đến "nàng thơ" Đỗ Mỹ Linh bởi vẻ đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng thuần khiết như chính ý nghĩa của loài hoa loa kèn. Tháng 4 về, phố phường Hà Nội bỗng nên thơ hơn nhờ những gánh hàng rong hoa loa kèn. Loài hoa này không chỉ là biểu tượng của sự tinh khiết mà còn bao hàm cả lời chúc về sự may mắn, thành công và tình bạn hoà hợp, bền chặt theo thời gian. Đó cũng chính là lời nhắn mà Ngọc Hân muốn gửi đến Đỗ Mỹ Linh. "Tôi chúc em sẽ luôn xinh đẹp, rạng rỡ và ngày càng toả sáng như ánh hào quang của chiếc vương miện", Ngọc Hân nói. Ngọc Hân và Đỗ Mỹ Linh đã diện những thiết kế áo dài hoạ tiết hoa loa kèn dạo bước trên đường phố Hà Nội. Cả hai nàng Hậu đều trang điểm nhẹ nhàng, khoe nụ cười toả nắng khi sóng bước bên nhau. Bộ sưu tập "Hoa loa kèn" do Ngọc Hân thiết kế vẫn trung thành với phom dáng truyền thống của áo dài dân tộc nhưng mang hơi thở của thời đại nhờ kỹ thuật cắt may và công nghệ in màu. Hoạ tiết hoa loa kèn được in bay bổng trên nền vải lụa, gấm hoa. Bộ sưu tập phù hợp để các bạn gái mặc đi dạo phố hoặc khi tham gia các buổi tiệc, chương trình mang đậm nét văn hoá truyền thống. Từ nhiều năm nay, Ngọc Hân chuyển hướng dần vào công việc thiết kế thời trang, đặc biệt là mảng áo dài bởi cô rất muốn giới thiệu trang phục dân tộc đến với bạn bè quốc tế. Đây cũng là cách cô quảng bá cho vẻ đẹp của văn hoá, con người Việt Nam trên thế giới. Người đẹp tâm niệm rằng, khi cuộc sống càng phát triển và hội nhập với phương Tây thì những người trẻ - trong đó có cô, phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc./.

