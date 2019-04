Hoa hậu Thuỳ Dung suýt quỵ ngã vì áp lực đăng quang Hoa hậu 18 tuổi

Cuối tuần qua, “Hành trình từ trái tim” đã tổ chức giao lưu và trao tặng sách quý tại trường CĐ Sư phạm Gia Lai cùng sự đồng hành của Hoa hậu Thuỳ Dung, Á hậu Thuý Vân, Á hậu Mâu Thuỷ.

Ngay khi xuất hiện, ba nàng hậu đã gây chú ý bởi vẻ ngoài thanh lịch trong những bộ đầm màu trắng. Hoa hậu Thùy Dung còn được nhiều bạn trẻ nhận xét “đẹp không tì vết” dù đăng quang đã hơn 10 năm. Trong bộ đầm bó sát, Thùy Dung khoe được lợi thế vẻ đẹp hình thể. Gương mặt dịu dàng càng khiến hoa hậu trở nên kiêu sa mà thân thiện, gần gũi.

Tại buổi giao lưu, các Hoa hậu, Á hậu đã chia sẻ những câu chuyện đầy cảm hứng đến các bạn sinh viên ở vùng đất đỏ bazan. Thùy Dung xúc động kể về sức nặng của chiếc vương miện hoa hậu mà cô giành được khi mới 18 tuổi. Lần đầu tiên Thùy Dung tiết lộ, lý do cô bị “đè nén về tinh thần” là bởi những câu hỏi từ truyền thông mà phải người nhiều trải nghiệm mới trả lời được. “Dung đã rất áp lực và cảm thấy mình sẽ quỵ ngã. Đúng lúc bế tắc nhất, Dung đọc được câu nói trong một bộ phim rằng ‘người muốn mang chiếc vương miện trên đầu phải chịu được sức nặng của nó’. Dung đã hiểu ra, mình phải nỗ lực để gánh chịu được sức nặng này. Lúc đó, chính những cuốn sách đã động viên tinh thần và khiến Dung mạnh mẽ hơn để vượt qua.

Đồng tình với Hoa hậu Thùy Dung, Á hậu Thúy Vân cho rằng, trở thành người có nhiều trải nghiệm để vượt qua được khó khăn không có cách nào khác là phải hành động. “Cuộc sống là quá trình tự tìm tòi để ta biết được bên ngoài mình có khả năng gì, bên trong tâm hồn của mình ra sao. Nhờ đó chúng ta biết được mình làm giỏi nhất việc gì và khi làm một điều gì đó, trái tim mình đập mạnh hơn thì đó là đam mê”.

Không ngại thử thách mình ở nhiều lĩnh vực nên Thúy Vân biết được mình làm gì tốt nhất. Sau khi thi Hoa hậu Quốc tế và giành giải Á hậu, Thúy Vân nhận ra con đường làm người mẫu không phù hợp và cô danh cho mình cơ hội khác là chuyển sang lĩnh vực MC. “Chương trình đầu tiên Vân làm MC là Tìm kiếm tài năng Châu Á 16 nước. Đây là thử thách quá lớn với Vân, nhất là khi phải bay sang Singapore để đứng trên sân khấu dẫn chương trình. Hai năm qua, Vân quyết tâm trở thành MC chuyên nghiệp và có được thành công là một số giải thưởng MC ấn tượng”.

Thúy Vân tiết lộ, để có được những thành công trên, từ khi còn nhỏ cô đã làm bạn với sách. Nhờ đó, cô được tiếp cận nhiều nguồn tri thức.

Á hậu Mâu Thủy nhận được nhiều tràng pháo tay của các bạn trẻ khi cô kể câu chuyện từng thi rớt nhiều cuộc thi sắc đẹp. “Thậm chí có đêm chung kết 15 người thì 13 người có giải, Thủy là một trong hai người còn lại không có giải. Thủy nghĩ, nghề không chọn mình thì mình sẽ chọn nghề. Thủy quyết định thi Vietnam's Next Top Model với tinh thần của một chiến binh, luôn cố gắng để đứng thứ nhất các vòng thi. Cuối cùng, Thủy đã giành được giải quán quân”.

Mâu Thủy cho biết, chiến thắng trên là do cô đã rút ra được nhiều bài học và biết vì sao mình không thành công. “Nhờ thất bại mà Mâu Thủy biết được năng lực lõi của mình, nhất là khi ở Mỹ. Thủy mơ ước được bước trên sàn catwalk, trình diễn các bộ sưu tập của nhiều NTK như Hoàng Thùy. Thủy hâm mộ đến mức ghiền xem những bước đi của Hoàng Thùy trên sàn run way và muốn được như thế nhưng không NTK nào nhận Thủy, các sàn catwalk quốc tế từ chối và nói do gương mặt Thủy không phù hợp. Đó chính là bước ngoặt để Thủy trở thành gương mặt quảng cáo nhiều nhất cho các nhãn hàng nổi tiếng quốc tế trong thế hệ người mẫu bây giờ”./.