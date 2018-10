Hoa hậu Tiểu Vy đến tiễn Thùy Tiên lên đường thi Miss International

Tối ngày 19/10, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã ra sân bay Tân Sơn Nhất để đón chuyến bay sang Tokyo (Nhật Bản) tham dự cuộc thi Miss International. Ngoài bạn bè, ekip, Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Thúy An cũng có mặt tại sân bay để cổ vũ tinh thần cho cô bạn thân thiết. Thùy Tiên cười tươi rạng rỡ, không khỏi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Tiểu Vy và Thúy An. Cùng trưởng thành từ “cái nôi” Hoa hậu Việt Nam 2018, nên Tiểu Vy, Thúy An và Thùy Tiên khá thân thiết. Hoa hậu Tiểu Vy. Hoa hậu Tiểu Vy vừa trở về từ dự án nhân ái của Hoa hậu Việt Nam, trong khi Thúy An phải dành thời gian chăm sóc sức khỏe của bản thân. Á hậu Thúy An. Cả hai người đẹp cho biết, họ đều học hỏi rất nhiều từ sự tự tin và luôn ngập tràn năng lượng của Thùy Tiên. Bố mẹ và người thân của Thuỳ Tiên cũng có mặt để cổ vũ tinh thần cho cô. Thùy Tiên và mẹ. Thùy Tiên cho biết tuy có chút hồi hộp vì thời gian chuẩn bị cho cuộc thi không nhiều nhưng cô vẫn rất tự tin bước vào đấu trường sắp tới. Trải qua gần 3 tuần tích cực hoàn thiện các kĩ năng cũng như rèn luyện sức khỏe, Thùy Tiên cố gắng đảm bảo phong để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi dưới thời tiết vào mùa lạnh ở Nhật. Để phục vụ cho cuộc thi, Thùy Tiên mang theo 6 vali hành lý, nặng khoảng 110 kg. Cô không quên chiếc guitar của mình. Sự chuẩn bị chu đáo và rèn luyện tích cực của Thùy Tiên khiến người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ mang về thành tích cho Việt Nam. Chung kết Miss International sẽ diễn tại Tokyo Dome City Hall – Nhật Bản./.

