Hoa hậu Tiểu Vy diện đầm xẻ sâu, Huyền My khoe vai trần gợi cảm

Xuất hiện tại sự kiện, Hoa hậu Tiểu Vy lựa chọn bộ váy lụa màu hồng xẻ đùi quyến rũ. Cô liên tục thu hút sự chú ý với nụ cười rạng rỡ. Tiểu Vy tự tin tạo dáng trước ống kính. Kể từ sau khi đăng quang, Tiểu Vy cũng liên tục gây chú ý với phong cách sang trọng và quyến rũ . Một vài hình ảnh của Tiểu Vy tại sự kiện Bên cạnh Tiểu Vy, sự kiện còn có sự xuất hiện của Á hậu Huyền My, Giống với Tiểu Vy, Huyền My cũng chọn bộ váy vô cùng lộng lẫy và gợi cảm. Trở lại với phong cách lộng lẫy quen thuộc, Á hậu Huyền My lựa chọn bộ đầm dạ hội đính đá cầu kỳ của nhà thiết kế Đỗ Long. Bộ váy cúp ngực giúp Á hậu Việt Nam 2014 khoe được vòng một căng đầy và gợi cảm. Cô chọn cách chải tóc ngược ra phía sau và tông trang điểm sắc sảo để tôn lên vẻ sang trọng, quyến rũ của mình. Á hậu Huyền My cho biết, cô theo dõi các hoạt động của Tiểu Vy sau khi đăng quang và rất yêu mến đàn em bởi sự lễ phép, đáng yêu và nhan sắc ngày càng xinh đẹp, rực rỡ. Hai người đẹp ngồi cùng nhau dự sự kiện./.

