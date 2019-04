Hoa hậu Trần Tiểu Vy: “Tôi chưa yêu ai vì còn thích học, thích chơi“

Chiếc vương miện không đặt trên đầu một cách vô nghĩa

PV: Tính đến thời điểm này, sau nửa năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cuộc sống của Tiểu Vy có thay đổi gì không?

Hoa hậu Tiểu Vy: Tôi cho rằng, thay đổi lớn nhất của mình không phải là hình ảnh bề ngoài mà là trong suy nghĩ. Từ những suy nghĩ ngây thơ của một cô bé 18 tuổi, tôi đã ý thức hơn những việc mình làm. Chiếc vương miện không đặt trên đầu mình một cách vô nghĩa, trách nhiệm của một Hoa hậu là trách nhiệm với cộng đồng, lối sống của Hoa hậu cũng sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng.

Cô gái sinh năm 2000 đã xuất sắc vượt qua 42 thí sinh xuất sắc để đội vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018. (Ảnh: Zing).

PV: Tiểu Vy có thấy hài lòng với hình ảnh của mình hiện tại không?

Hoa hậu Tiểu Vy: Hài lòng nhưng chưa đủ. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ mình cũng đã có một hình ảnh tích cực trong lòng khán giả. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn nghĩ mình cần phát huy hơn nữa, hoạt động nhiều hơn nữa, không chỉ trong nửa năm qua hay trong 2 năm nhiệm kỳ mà cả những năm về sau đó nữa.

Mỗi ngày tôi đều cố gắng học hỏi nhiều hơn, tập luyện nhiều hơn nhưng tôi không nghĩ bản thân làm tất cả những điều đó để chứng minh rằng mình xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu mà tôi muốn hoàn thiện mình để giúp lan toả lối sống đẹp trong cộng đồng.

PV: Tiểu Vy nghĩ sao khi nhiều người cho rằng bạn đang xây dựng cho mình hình ảnh Hoa hậu theo hướng an toàn quá mức mà an toàn quá thường đi đôi với “nhạt”?

Hoa hậu Tiểu Vy: Đi đúng định hướng của một Hoa hậu thì bị cho là an toàn, là nhạt nhưng chỉ cần lệch đi một chút thì rất có thể sẽ bị chỉ trích, đánh giá là không phù hợp với hình ảnh của một Hoa hậu. Tôi nghĩ mình vẫn cứ là mình, đi con đường của mình, đặc biệt nhưng không quá phô trương. Tôi cũng có những phá cách của riêng mình, những ai theo dõi và quen biết tôi sẽ thấy điều đó.

Tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình, Hoa hậu Tiểu Vy đã tới thăm hỏi và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện K.

PV: Còn với ý kiến hoạt động thiện nguyện có vẻ hơi trầm, Tiểu Vy nghĩ thế nào?

Hoa hậu Tiểu Vy: Tôi vẫn đang tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình, với tôi, làm thiện nguyện không cần quá phô trương hay phải làm những dự án lớn mà thiện nguyện là xuất phát từ tâm của mình, có thể những việc nhỏ, giúp đỡ một vài trường hợp vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, điều đó cũng đã có ý nghĩa rồi. Vừa qua tôi đã có một chiến dịch từ Nam ra Bắc, chiến dịch With Heart với nhiều hoạt động ý nghĩa gây quỹ từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân nữ bị ung thư. Tôi vẫn đang ấp ủ vào một dự án nữa hướng đến phụ nữ, trẻ em và môi trường.

PV: Trở thành Hoa hậu khi tuổi đời còn rất trẻ, Tiểu Vy có gặp áp lực gì không?

Hoa hậu Tiểu Vy: Quả thật, con đường để trở thành một hoa hậu chưa bao giờ là dễ dàng. Đến thời điểm này, tôi vẫn chưa bao giờ quên giây phút được xướng tên đội chiếc vương miện mơ ước, giây phút vỡ oà. Nhưng tôi cũng ý thức được trách nhiệm và sứ mệnh của chiếc vương miện nên việc áp lực sau khi đăng quang là điều khó tránh khỏi, quan trong bản thân mình lựa chọn đối mặt như thế nào thôi.

Tôi luôn phân biệt rõ giữa lời góp ý và chỉ trích. Lời góp ý xuất phát từ những người yêu mến mình, mong muốn mình trở nên tốt hơn. Còn lời chỉ trích thường làm mình tổn thương nhiều hơn. Với lời góp ý nếu đúng, tôi sẽ tiếp thu, còn lời chỉ trích tôi sẽ không quan tâm nhiều.

PV: Đảm nhận nhiều công việc, vai trò của một Hoa hậu, Tiểu Vy phân bổ thời gian như thế nào để tập trung vào việc học?

Hoa hậu Tiểu Vy: Mục tiêu năm nay của tôi là dành nhiều thời gian cho việc học. Tôi vẫn tham gia đều đặn lịch học của trường, khoe một chút là tôi vừa đậu kỳ thi lên lớp Tiếng Anh của mình. Thường lịch học của tôi sẽ rơi vào buổi sáng nên các hoạt động sẽ chuyển sang chiều và tối. Những khi không đến lớp được, tôi thường mượn tài liệu của bạn để nghiên cứu thêm. Chương trình học năm 1 của tôi chủ yếu là Tiếng Anh, có khá nhiều bài học trên mạng nên tôi cũng chủ động được.

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Tiểu Vy ngày càng toả sáng với nhan sắc rực rỡ của tuổi 19.

PV: Trong số các hoa hậu “đàn chị”, Tiểu Vy thần tượng người nào nhất?

Hoa hậu Tiểu Vy: Tôi là “em út” trong nhà nên rất được các chị yêu thương. Mỗi chị đều có một đức tính đáng để học hỏi, ví dụ như sự thông minh của chị Bùi Phương Nga, sự bản lĩnh của chị Đỗ Mỹ Linh.

Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên

PV: Đã có ai khuyên Tiểu Vy đi phẫu thuật thẩm mỹ chưa?

Hoa hậu Tiểu Vy: Thật sự mọi người còn “dặn dò” tôi đừng phẫu thuật thẩm mỹ nhé vì mọi người thích vẻ đẹp của tôi hiện nay hơn. Tôi cũng cảm thấy vui vì mọi người yêu quý con người tự nhiên nhất của mình.

PV: Điều này đồng nghĩa với việc Tiểu Vy hoàn toàn nói “không” với phẫu thuật thẩm mỹ?

Hoa hậu Tiểu Vy: Nếu mọi người đã yêu quý những nét tự nhiên của tôi như thế thì tại sao tôi lại phải phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện tại tôi vẫn thích các đường nét trên gương mặt của mình, do đó mọi người có thể thấy tôi thường xuyên để mặt mộc.

PV: Theo Tiểu Vy, phẫu thuật thẩm mỹ là xấu hay tốt?

Hoa hậu Tiểu Vy: Với tôi thì phẫu thuật thẩm mỹ không xấu, nếu ngoại hình đẹp hơn, giúp ta tự tin hơn thì đó cũng là một điều tích cực. Gương mặt cũng như cơ thể tôi không quá xuất sắc nhưng đủ nhìn nên tôi sẽ không chỉnh sửa bất cứ điều gì. Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên, là con gái phải biết chỉn chu với nhan sắc của mình, tôi hoàn toàn ủng hộ phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp lên

“Tôi vẫn chưa có người yêu”

PV: Có người đẹp năm nay đăng quang thì năm sau đã lập gia đình và lên xe hoa, với Tiểu Vy thì sao?

Hoa hậu Tiểu Vy: Tuy là Hoa hậu nhưng tôi cũng chỉ 19 tuổi thôi, nói chuyện lập gia đình với một cô bé 19 tuổi có quá sớm không? Tôi vẫn còn thích học, thích chơi, thích khám phá nhiều thứ hơn là lấy chồng.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy.

PV: Mối tình đầu của Tiểu Vy bắt đầu từ năm bao nhiêu tuổi?

Hoa hậu Tiểu Vy: Nếu nói là tôi ế suốt 19 năm qua mọi người có tin không? Sự thật là tôi chưa có người yêu.

PV: Vậy đã bao giờ Tiểu Vy đặt ra cho mình hình mẫu bạn trai lý tưởng trong tương lai chưa?

Hoa hậu Tiểu Vy: Tôi không có mẫu bạn trai lý tưởng, hình mẫu thì chỉ là hình mẫu thôi, còn thực tế khó mà nói trước được. Tôi nghĩ chỉ cần hợp nhau, có thể “chịu đựng” nhau được là được.

PV: Tiểu Vy mong muốn mình sẽ kết hôn vào năm bao nhiêu tuổi?

Hoa hậu Tiểu Vy: Thực sự tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn đâu, có lẽ là còn xa lắm. Tôi vẫn còn một hành trình dài phía trước, có thể là sau khi tìm được thêm 5, 7 cô Hoa hậu Việt Nam tiếp theo nữa chẳng hạn.

PV: Ba mẹ Tiểu Vy có quản lý chị về chuyện tình cảm hay cuộc sống cá nhân không?

Hoa hậu Tiểu Vy: Ba mẹ tôi không quản lý mà quan tâm tôi. Ba mẹ thường xuyên gọi điện, tâm sự hỏi thăm về cuộc sống ở xa. Ba mẹ cũng biết hiện tôi đang tập trung cho các công việc thiện nguyện, làm tròn trách nhiệm của một hoa hậu nên cũng không hỏi nhiều về chuyện tình cảm.

PV: Dự định của Tiểu Vy trong thời gian tới là gì?

Hoa hậu Tiểu Vy: Chắc chắn là tôi sẽ hoàn thành chương trình học Đại học của mình, song song đó là thực hiện trách nhiệm của một hoa hậu đối với cộng đồng và xã hội. Như chia sẻ, không chỉ trong 2 năm nhiệm kỳ mà tôi chắc chắn sẽ tiếp tục con đường nhân ái của mình ở những năm về sau. Ngày nào còn mang danh hoa hậu thì ngày đó sứ mệnh vẫn còn, sứ mệnh của hoa hậu là chia sẻ là kết nối cộng đồng.

PV: Cảm ơn Tiểu Vy về cuộc trò chuyện này./.

Đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, nhan sắc của Trần Tiểu Vy được đánh giá là xứng đáng với vương miện. Sở hữu chiều cao nổi bật, hình thể số đo 3 vòng chuẩn ( 84-60-93) và gương mặt khả ái, cô thực sự ghi điểm với ban giảm khảo và người hâm mộ.



Vũ Toàn/VOV.VN

