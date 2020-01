Hoa khôi Hà My: “Một người đàn ông bình thường không thể yêu tôi“

Hoa khôi Hà My cho biết, "Tôi thích bạn trai là người có học thức, thành đạt, thấu hiểu, hiểu chuyện và gần gũi thân thiện với mọi người giống mình. Nói chung tôi muốn có một phiên bản nam của mình để là người đồng hành cùng với tôi trong cuộc sống".

Cuộc sống thay đổi sau khi trở thành người tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump

PV: Hai năm kể từ sau ngày trở thành người tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump, cuộc sống của chị đã thay đổi thế nào?

Hoa khôi Hà My: Việc được tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump là sự mở đầu cho những thành tựu cũng như mục tiêu sống của tôi trong thời gian kế tiếp. Thay đổi lớn nhất đối với tôi chính là sự đổi mới trong tư duy và quan điểm. Trong quá khứ, tôi không được thành công cho lắm, kể cả khi còn là sinh viên, nhưng sau sự kiện tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump, tôi phát hiện bản thân vẫn còn nhiều khả năng tiềm ẩn đấy chứ.

Hà My cầm hoa chuẩn bị tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump.

PV: Điều này có nghĩa, đây là cơ hội và cũng là bước ngoặt lớn giúp chị tiến xa hơn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp?

Hoa khôi Hà My: Đúng vậy, đó là cơ hội mà tôi may mắn có được. Tuy nhiên, tôi cho rằng, bản thân vẫn cần phải phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu mà mình đặt ra.

PV: Tuy nhiên, nhắc đến chị, người ta chỉ nhắc đến với danh xưng “nữ sinh tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump” thay vì hoa khôi báo chí hay người đẹp Hà My. Chị có thấy rằng, bản thân đang dần bị "mất tên" vì danh xưng đó?

Hoa khôi Hà My: Danh xưng “Nữ sinh tặng hoa Tổng thống Donald Trump” được coi như là một tấm danh thiếp của tôi, cho nên tôi không quá quan trọng chuyện có bị "mất tên" hay không. Bởi nhờ danh xưng đó mà nhiều người biết đến tôi hơn và tôi cũng rất tự hào về điều đó.

PV: Áp lực chị gặp phải là gì sau khi được đông đảo công chúng biết đến với vai trò là nữ sinh tặng hoa của Tổng thống?

Hoa khôi Hà My: Đây là một danh xưng khá “nặng nề”, bởi vì khi mang cái tên ấy, mình dường như đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam hiện đại nói riêng. Áp lực duy nhất là những quyết định, những hành động của tôi đôi khi chưa đúng với những gì mà người khác mong mỏi, kỳ vọng về một cô gái được tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump.

PV: Nếu để đánh giá thì 2019 là một năm thế nào đối với chị?

Hoa khôi Hà My: Năm 2019 của tôi khởi đầu không quá suôn sẻ với những câu chuyện cá nhân, còn xét về vấn đề công việc thì quả là khá chậm chạm. Cụ thể, tôi rất muốn vào làm ở Đài truyền hình nhưng thời gian đầu, tôi đã mất khá nhiều thời gian để bắt kịp mọi người và biết được việc hơn. Sau đó, khoảng gần cuối năm, tôi cũng đã nâng cao được chuyên môn và đã đoạt được giải Hoa khôi báo chí do bên Đoàn Thanh niên VTV, VOV và TTX tổ chức. Để nhận xét chung thì 2019 là một bước ngoặt khá là thành công với tôi, nhưng nếu để làm lại, tôi muốn cố gắng hơn nữa.

Phạm Ngọc Hà My trở thành Hoa khôi Press Green Beauty 2019.

PV: Chị đã gặp khó khăn như thế nào trong quá trình "nhập cuộc" với nghề?

Hoa khôi Hà My: Tôi mất khá nhiều thời gian để theo được mọi người trong cơ quan bởi báo chí là một chuyên ngành khá khác so với những gì tôi đã từng làm trong quá khứ. Giá như tôi có thể tập trung hơn, theo kịp mọi người một cách nhanh hơn thì sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

"Không phải là người giữ hình ảnh bản thân quá nhiều"

PV: Về phong cách, dễ dàng nhận thấy chị liên tục xuất hiện với những hình ảnh ngọt ngào, công chúa?

Hoa khôi Hà My: Tôi nghĩ, bản thân đang sống đúng với con người mình. Nghĩa là tùy từng sự kiện, tùy từng môi trường, lúc đi làm, lúc ở nhà, lúc đi chơi với bạn bè, tôi sẽ lựa chọn phong cách khác nhau. Tính cách của tôi cũng vậy, cũng có lúc này lúc kia, đôi khi trông rất đứng tuổi nhưng đôi khi lại rất trẻ con. Phong cách của tôi thay đổi theo từng hoàn cảnh nên ở tôi sẽ không hoàn toàn có sự "lột xác" chuyển từ cái này sang cái kia.

PV: Bí quyết để giữ nhan sắc trẻ trung, gợi cảm của chị là gì?

Hoa khôi Hà My: Đặc thù công việc khiến tôi phải trang điểm nhiều, không tự tin để mặt mộc. Chính vì vậy mà da cũng bị xấu đi rất nhiều. Hiện tại, để khắc phục tình trạng đó, tôi đã phải chăm sóc da, tẩy trang thật sạch sẽ, bôi kem chống nắng trước khi ra đường, từ đấy, nhan sắc tôi mới được cải thiện, trở nên trẻ hơn nhiều so với tuổi.

Về vấn đề cân nặng, rất nhiều người khuyên tôi nên đi thi các cuộc thi khác nữa và cũng nên tập trung vào nhan sắc, giữ gìn cân nặng các thứ nhưng quả thật, khi đã tìm ra được cho mình lối đi riêng, tôi sẽ không tham gia những đấu trường sắc đẹp nữa và tôi cũng không giảm cân 1 cách cực đoan nữa như thời tôi đi thi hoa hậu. Tôi nhận ra rằng, hiện tại dù có mập hay xấu hơn so với thời đi thi hoa hậu 1 xíu nhưng tôi cảm thấy mình khỏe mạnh, nhiều sức sống hơn.

PV: Hiện tại, với chị, đâu là điểm đẹp nhất trên cơ thể?

Hoa khôi Hà My: Tôi cho rằng, đó là khuôn mặt, tức là khuôn mặt của tôi dễ gây thiện cảm cho mọi người, thể hiện được sự thân thiện và gần gũi.

PV: Còn điểm hạn chế thì sao?

Hoa khôi Hà My: Vòng 2 và vòng 3 của tôi không được thon ngọn cho lắm. Đó là do từ lúc tôi còn nặng 90kg và hiện tại giảm cũng khó.

PV: Chị có nghĩ rằng bản thân sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên đẹp hơn?

Hoa khôi Hà My: Tôi khá hài lòng với nhan sắc hiện tại của mình và tôi không nghĩ mình sẽ phẫu thuật thẩm mỹ.

PV: Chị có cho rằng, phẫu thuật thẩm mỹ là xấu không?

Hoa khôi Hà My: Tôi không cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ là xấu, nhưng gu của mỗi người khác nhau. Ví dụ không phải cứ nâng mũi hoặc ai sở hữu một cái mũi cao đã là đẹp, thay vào đó, khuôn mặt hài hòa mới là đẹp.

PV: Là một MC, thỉnh thoảng diễn thời trang, chị có ý định lấn sân vào showbiz hoạt động một cách chuyên nghiệp không?

Hoa khôi Hà My: Trong tương lai tôi không nghĩ mình sẽ dấn thân vào showbiz một cách chuyên nghiệp như kiểu là hàng ngày đi dự sự kiện và mặc những bộ cánh, trang phục lộng lẫy các thứ. Tôi không phải là người giữ hình ảnh quá nhiều như vậy.

PV: Có phải chị đang sợ chốn showbiz lắm thị phi sẽ khiến bản thân gặp rắc rồi?

Hoa khôi Hà My: Tôi không quá sợ thị phi trong cuộc sống, kể cả trong showbiz nhưng tôi nghĩ, chốn showbiz không phù hợp với mình. Tôi thấy bản thân thuộc về những thứ không phải là đi sự kiện mà là dùng đầu nhiều hơn, tôi sẽ dùng trí óc và suy nghĩ vạch kế hoạch các thứ chứ không phải mỗi việc mặc đẹp để đi sự kiện.

Muốn có người yêu là một phiên bản nam của chính mình

PV: Người ta thường nói, chân dài hay có đại gia vây quanh, quan điểm của chị thế nào?

Hoa khôi Hà My: Tôi thấy chuyện đó bình thường và không thể phủ nhận.

PV: Chưa bao giờ người ta thấy chị nhắc đến bạn trai của mình?

Đơn giản là vì tôi muốn giữ khoảng lặng cho riêng mình.

PV: Một người đàn ông bình thường có thể đến và yêu chị không?

Hoa khôi Hà My: Tôi nghĩ là không.

PV: Vậy mẫu người bạn trai lý tưởng của chị là gì?

Hoa khôi Hà My: Tôi thích bạn trai là người có học thức, thành đạt, thấu hiểu, hiểu chuyện và gần gũi thân thiện với mọi người giống mình. Nói chung tôi muốn có một phiên bản nam của mình để là người đồng hành cùng với mình trong cuộc sống. Đấy là tuýp người của tôi.

PV: Nghĩa là bạn chọn người yêu có tính cách nhiều hơn là sự giàu có?

Hoa khôi Hà My: Đúng vậy, tôi thích người đó giống mình.

PV: Nếu để chọn 3 từ để nói về bản thân, chị sẽ nói gì?

Hoa khôi Hà My: Đó là thân thiện, gần gũi và hiểu chuyện.

PV: Chị đã bao giờ gặp những đánh giá không hay về bản thân chưa?

Hoa khôi Hà My: Tôi đã từng gặp nhưng đấy là những lời ở phía sau lưng. Tôi nghĩ, mình khó có thể làm hài lòng tất cả mọi người.

PV: Trước những bình luận không hay về mình, chị phản ứng thế nào?

Hoa khôi Hà My: Đầu tiên, tôi tiếp nhận nguồn thông tin đấy, ví dụ như tôi đã từng bị nói là hơi láo trên một trang báo nào đấy, sau đó, tôi xem lại bản thân là có đúng như vậy không và cải thiện điều đấy. Còn những bình luận chê ngoại hình, tôi thấy khá đúng bởi vì chị em không hoàn hảo gì và tôi cũng không theo chủ nghĩa hoàn hảo đến vậy.

PV: Nhân dịp Tết nguyên đán, chị mong muốn điều gì?

Hoa khôi Hà My: Tôi muốn cả gia đình có thời gian vui vẻ bên nhau, cùng nhau sắm tết, làm cho nhà cửa trang hoàng hơn và cùng nhau đón 1 cái tết hạnh phúc. Sang năm, tôi cũng mong rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ với mình hơn.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!