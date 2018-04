Hoài Lâm, Ngọc Thanh Tâm tái hiện cảnh “đi khách sạn” trước khán giả

Mới đây, đoàn phim “Yêu em bất chấp” đã có buổi giao lưu, ca nhạc đặc biệt với hàng trăm khán giả ở mọi độ tuổi khác nhau ở TPHCM. Mở màn sự kiện, khán giả đã có cơ hội xem một trích đoạn trong “Yêu em bất chấp”. Với đoạn clip ngắn này, đoàn phim đã giới thiệu sơ qua vai diễn của chàng trai khù khờ Minh Khôi (Hoài Lâm) vướng vào mối quan hệ nắm, buông thất thường với cô gái bí ẩn Diệu Hiền (Ngọc Thanh Tâm). Từ cuộc gặp gỡ trớ trêu, Minh Khôi phải cõng Diệu Hiền vào trong khách sạn trong tình trạng cô gái đang bị say xỉn. Không chỉ tự tin tái hiện cảnh “quen 3 ngày đi khách sạn 2 lần”, nam chính còn khiến khán giả bấn loạn khi cất giọng thể hiện một đoạn trong ca khúc mới toanh có tựa đề “Yêu thương ngày đó”. Khi trò chuyện với MC chương trình, Hoài Lâm bật mí “Yêu thương ngày đó” chính là ca khúc nhạc phim “Yêu em bất chấp”. Cùng với phiên bản hát live của anh, bản hit mới này sẽ còn do một nam ca sĩ được đông đảo khán giả yêu thích thể hiện. Tiếp nối chương trình, cả đoàn phim “Yêu em bất chấp” đã có mặt tại sân khấu để trò chuyện, giải đáp mọi thắc mắc của khán giả. Khi được hỏi về điểm khác biệt của “Yêu em bất chấp” với phiên bản gốc là bộ phim đình đám một thời “My Sassy Girl - Cô nàng ngổ ngáo”, đại diện nhà sản xuất Live Media và đạo diễn Văn Công Viễn cho biết dự án điện ảnh được chờ đợi nhất trong tháng 4 sẽ có nhiều diễn biến mới lạ và thuần Việt hơn. Ngoài bối cảnh quay 100% tại Đà Nẵng, âm nhạc đặc sắc, phim cũng sẽ có thêm những tuyến nhân vật mới, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ khi phim công chiếu. Vũ Hà khuấy động không khí với loạt ca khúc như: Mambo nồng say, Về đây em, Người hãy quên em đi... Đàm Vĩnh Hưng cũng cuồng nhiệt không kém khi hát lại các hit gắn liền với tên tuổi như: Người tình trăm năm, Vì anh là soái ca... Dương Triệu Vũ mang tới chương trình nhiều tiết mục vui tươi. Văn Mai Hương đầy nồng nàn, sâu lắng với ca khúc “Lâu đài cát”. Nữ ca sĩ cũng cho biết, “Lâu đài cát” được chọn là ca khúc minh họa cho một phân cảnh của phim. Ngoài ra, cô cũng sẽ hát thêm một ca khúc mời trong dự án này. Với cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng - Trang Trần, “Ông hoàng nhạc Việt” tâm sự cuộc tình già của ông chồng sợ vợ và bà xã ghê gớm trong phim chắc chắn sẽ mang lại tiếng cười sảng khoái khi khán giả xem phim. Ngọc Thảo và Văn Mai Hương. "Yêu em bất chấp" sẽ ra rạp vào ngày 6/4.

Mới đây, đoàn phim “Yêu em bất chấp” đã có buổi giao lưu, ca nhạc đặc biệt với hàng trăm khán giả ở mọi độ tuổi khác nhau ở TPHCM. Mở màn sự kiện, khán giả đã có cơ hội xem một trích đoạn trong “Yêu em bất chấp”. Với đoạn clip ngắn này, đoàn phim đã giới thiệu sơ qua vai diễn của chàng trai khù khờ Minh Khôi (Hoài Lâm) vướng vào mối quan hệ nắm, buông thất thường với cô gái bí ẩn Diệu Hiền (Ngọc Thanh Tâm). Từ cuộc gặp gỡ trớ trêu, Minh Khôi phải cõng Diệu Hiền vào trong khách sạn trong tình trạng cô gái đang bị say xỉn. Không chỉ tự tin tái hiện cảnh “quen 3 ngày đi khách sạn 2 lần”, nam chính còn khiến khán giả bấn loạn khi cất giọng thể hiện một đoạn trong ca khúc mới toanh có tựa đề “Yêu thương ngày đó”. Khi trò chuyện với MC chương trình, Hoài Lâm bật mí “Yêu thương ngày đó” chính là ca khúc nhạc phim “Yêu em bất chấp”. Cùng với phiên bản hát live của anh, bản hit mới này sẽ còn do một nam ca sĩ được đông đảo khán giả yêu thích thể hiện. Tiếp nối chương trình, cả đoàn phim “Yêu em bất chấp” đã có mặt tại sân khấu để trò chuyện, giải đáp mọi thắc mắc của khán giả. Khi được hỏi về điểm khác biệt của “Yêu em bất chấp” với phiên bản gốc là bộ phim đình đám một thời “My Sassy Girl - Cô nàng ngổ ngáo”, đại diện nhà sản xuất Live Media và đạo diễn Văn Công Viễn cho biết dự án điện ảnh được chờ đợi nhất trong tháng 4 sẽ có nhiều diễn biến mới lạ và thuần Việt hơn. Ngoài bối cảnh quay 100% tại Đà Nẵng, âm nhạc đặc sắc, phim cũng sẽ có thêm những tuyến nhân vật mới, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ khi phim công chiếu. Vũ Hà khuấy động không khí với loạt ca khúc như: Mambo nồng say, Về đây em, Người hãy quên em đi... Đàm Vĩnh Hưng cũng cuồng nhiệt không kém khi hát lại các hit gắn liền với tên tuổi như: Người tình trăm năm, Vì anh là soái ca... Dương Triệu Vũ mang tới chương trình nhiều tiết mục vui tươi. Văn Mai Hương đầy nồng nàn, sâu lắng với ca khúc “Lâu đài cát”. Nữ ca sĩ cũng cho biết, “Lâu đài cát” được chọn là ca khúc minh họa cho một phân cảnh của phim. Ngoài ra, cô cũng sẽ hát thêm một ca khúc mời trong dự án này. Với cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng - Trang Trần, “Ông hoàng nhạc Việt” tâm sự cuộc tình già của ông chồng sợ vợ và bà xã ghê gớm trong phim chắc chắn sẽ mang lại tiếng cười sảng khoái khi khán giả xem phim. Ngọc Thảo và Văn Mai Hương. "Yêu em bất chấp" sẽ ra rạp vào ngày 6/4.