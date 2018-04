Hoàng Yến Chibi khoe giọng hát cao vút trong minishow đầu tiên

Tối qua, Hoàng Yến Chibi đã thực hiện minishow đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc tại một phòng trà ở Hà Nội. Đặc biệt, trong minishow này, Hoàng Yến còn mời tới nam ca sĩ trẻ Minh Châu, cũng là người anh thân thiết ngoài đời thường với cô từ chương trình Học viên ngôi sao 2014. Trong suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, Hoàng Yến đã chiêu đãi khán giả thủ đô hơn 10 ca khúc, gồm các bài hát từng giúp cô nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ như: Nụ hôn đánh rơi, Yêu, Anh nói em nghe đi, You Raise Me Up… Ngoài ra, Hoàng Yến cũng cover lại những ca khúc đình đám Vpop một thời của các đàn anh - đàn chị mà cô yêu mến như: Người ta nói (Ưng Hoàng Phúc), Người hãy quên em đi (Mỹ Tâm), Ngồi hát đỡ buồn (Trúc Nhân)… Do thời gian lên kế hoạch và thực hiện minishow khá gấp rút nên Hoàng Yến chỉ kịp thông báo tới khán giả thủ đô cách đây vài ngày. Tuy nhiên, vẫn có rất đông khán giả đến tham dự và nghe Hoàng Yến hát đến cuối chương trình. Trước tình cảm quá lớn của mọi người dành cho mình, Hoàng Yến cho biết, cô sẽ sớm ra mắt thêm các sản phẩm âm nhạc chất lượng để ghi dấu thêm cho sự nghiệp ca hát. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ - diễn viên cũng cố gắng tổ chức thêm các buổi minishow thứ hai, thứ ba… tại Hà Nội, TP HCM để có cơ hội ở bên người hâm mộ của mình nhiều hơn nữa. “Tôi muốn có thêm nhiều thời gian ở bên cộng đồng Gander - FC của mình để gửi lời cám ơn tới mọi người đã luôn ủng hộ, quan tâm tôi mọi lúc, mọi nơi. Dù đã có người ở lại, có người rời đi nhưng sau tất cả, mọi người vẫn dành cho tôi những tình cảm trân quý nhất... ...Có những fan tôi chưa bao giờ gặp mặt, chỉ đọc được tin nhắn mà các bạn gửi đến cũng là động lực to lớn cho tôi tiếp tục nỗ lực trên chặng đường nghệ thuật còn rất dài phía trước”, Hoàng Yến chia sẻ. Hoàng Yến diện bồ đầm trấng xinh như công chúa, tóc buông xoã nhẹ nhàng. Những hình ảnh của Hoàng Yến trong minishow đầu tiên...

