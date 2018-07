Hoàng Yến Chibi vội vã về Sài Gòn làm giám khảo cuộc thi tiếng Anh

Ngày 13/7, Hoàng Yến Chibi đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi hát tiếng Anh ở trung tâm Anh Ngữ nổi tiếng TP.HCM mặc dù ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ - diễn viên đang dừng tất cả các hoạt động nghệ thuật để tham gia dự án điện ảnh mới tại An Giang. Tuy nhiên, do đây là lịch trình đã lên kế hoạch từ trước nên cô vẫn phải gác lại một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi để trở về TP.HCM hoàn tất công việc. Theo đó, ngay sau khi hoàn thành buổi quay ngày 12/7 ở An Giang, Hoàng Yến đã lập tức lên xe về lại TP.HCM trong đêm và tới cuộc thi hát tiếng Anh để làm giám khảo trong suốt ngày 13/7. Sau khi cuộc thi này kết thúc, cô sẽ mau chóng trở về An Giang để hoàn thành dự án điện ảnh ngay trong tối cùng ngày. Hoàng Yến cho biết, trong 24 tiếng về lại TP.HCM, cô cũng không có thời gian đưa gia đình đi ăn hay trò chuyện cùng mọi người quá lâu. Tuy nhiên, vì không muốn ảnh hưởng đến lịch trình đã định từ trước nên giọng ca "No Boyfriend" sẵn sàng hi sinh ngày nghỉ hiếm hoi của mình. Nữ ca sĩ - diễn viên sinh năm 1995 cũng tiết lộ, trong hơn 20 ngày vừa qua ở An Giang thực hiện dự án điện ảnh mới, cô đã “trầy da tróc vảy” không ít. Hiện tại, bộ phim vẫn chưa chính thức công khai với khán giả. Tuy nhiên, dựa vào một vài hình ảnh được Hoàng Yến đăng tải trên trang cá nhân mới đây có thể thấy, đây sẽ là vai diễn đáng nhớ nhất với cô với nhiều điều "lần đầu tiên" nữ diễn viên phải học tập và thực hiện.

