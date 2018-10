Hoàng Yến Chibi xúc động khi fan bao trọn rạp xem “Kế hoạch đổi chồng“

Hoàng Yến Chibi xuất hiện rạng rỡ và xinh đẹp tại buổi chiếu phim "Kế hoạch đổi chồng". Cô nàng diện bộ váy xoè màu đen, giày cao gót đen và túi xách Chanel nhỏ nhắn, xinh xắn. Bộ phim Kế hoạch đổi chồng được làm lại từ bộ phim A Boyfriend for My Wife(2008) của điện ảnh Argentina. Với Kế hoạch đổi chồng, Hoàng Yến Chibi một lần nữa chứng tỏ được năng lực của mình sau vai diễn để đời trong Tháng năm rực rỡ. Điều thú vị là fan Hoàng Yến Chibi tại TP.HCM đã bao trọn một rạp chiếu phim để xem bộ phim điện ảnh “Kế hoạch đổi chồng” vừa ra mắt của nữ diễn viên sinh năm 1995. Theo đó, đây là kế hoạch đã được FC của Hoàng Yến chuẩn bị từ khi bộ phim vừa được công chiếu trên toàn quốc, với mục đích ủng hộ dự án điện ảnh mới của thần tượng. Do đó, ngay khi Hoàng Yến vừa trở về Việt Nam sau chuyến đi Nhật Bản để tham gia dự án điện ảnh mới, fan của cô đã lập tức thực hiện kế hoạch đã định từ trước và mời nữ diễn viên tới tham dự. Trước tình cảm quá lớn này từ người hâm mộ, Hoàng Yến Chibi đã mau chóng sắp xếp thời gian và có mặt để cùng fan xem phim. Cô cho biết, đây là món quà ý nghĩa nhất, xúc động nhất mà cô nhận được từ khi chính thức theo đuổi nghiệp diễn đến nay, cho nên ngay khi biết kế hoạch của fan, cô đã rất nóng lòng chờ đợi để được tham gia. Để đáp lại tình cảm từ khán giả, Hoàng Yến cho biết, cô sẽ mau chóng cùng ê-kíp bắt tay vào thực hiện một sản phẩm âm nhạc mới ngay trong tháng 10 này để gửi tặng những người đã luôn yêu mến, theo dõi cô suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, một số dự án lớn cũng được Hoàng Yến Chibi ấp ủ và sẽ thực hiện trong vài tháng cuối năm 2018, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả./.

