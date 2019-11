Hương Giang bất đồng với Hoàng Thùy ở Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Tập 5 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” lên sóng tối 1/11 đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Qua đó, các thí sinh được học cách xây dựng doanh nghiệp xã hội và tạo dựng ý tưởng lấy cảm hứng từ chính thực tế cuộc sống xung quanh.

Sau bài học về catwalk, thời trang và thanh lịch – hội nhập, “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” dành riêng chủ đề tập 5 mang tên “Tôi vì cộng đồng – Woman for woman” để Top 60 thí sinh có cơ hội trải nghiệm bản thân ở một lĩnh vực khác. Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019 – Á hậu Hoàng Thùy tiếp tục giữ vai trò host trong tập này.

Hoa hậu – Giám khảo Hương Giang cũng bất ngờ xuất hiện, đưa ra lời khuyên và dặn dò dành cho các thí sinh: “Điều tạo nên sự khác biệt và giá trị cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đó là chúng tôi tìm kiếm những cô gái có khả năng truyền cảm hứng và có thể mang lại những hành động cụ thể cho cộng đồng”.

Dàn thí sinh tham gia phần thi thuyết trình

Nhóm chủ đề “Kinh doanh viện dưỡng lão” của đội trưởng Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218) là nhóm đầu tiên thuyết trình. Với “Nhà của ngoại”, đây là tổ hợp dưỡng lão, bán lẻ và giải trí cùng 3 danh mục: nhà của ngoại, quà của ngoại và chơi với ngoại. Ngoài ra còn có một quỹ độc lập tên: “Quà cho ngoại”. Thí sinh Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218) là người thuyết trình chính, sau đó các thí sinh khác lần lượt giới thiệu về các vấn đề khác như tài chính, lý do chọn ý tưởng... nhưng Hoa hậu Hương Giang đã yêu cầu tạm dừng vì “chị xin lỗi, các em đã hết giờ”.

Bốc thăm được chủ đề “Việc làm cho phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng”, nhóm của đội trưởng Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202) đã quyết định tham gia buổi sinh hoạt dành cho các phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thạnh trước khi chọn ra ý tưởng cho dự án của mình. Sau khi tiếp xúc, trò chuyện cùng các chị trong Hội Liên hiệp Phụ nữ, nhóm chọn ý tưởng mô hình kinh doanh mang tên “Quán ăn Thiện Tâm”.

Cụ thể, 60% nhân viên của quán là những người phụ nữ cần được tái hòa nhập với xã hội, các món ăn đều đồng giá 45 ngàn đồng. Nhóm đã giả định doanh thu hàng năm trung bình và lợi nhuận sau thuế. Câu Slogan của nhóm: “Khỏe mạnh hơn, yêu thương hơn”. Nhận xét về bài thuyết trình, Hoa hậu Hương Giang khá thích thú và bất ngờ vì nhóm đã vạch ra bài toán kinh doanh rất chỉn chu, chi tiết.

Nhóm chủ đề “Việc làm cho người chuyển giới” của đội trưởng Nguyễn Diana (SBD 150) ngay từ khi nhận được chủ đề về cộng đồng LGBT đã chọn đi khảo sát thực tế tại đoàn Lô tô Sài Gòn tân thời. Lấy cảm hứng từ câu chuyện của các nghệ sĩ đoàn lô tô và thực tế những vấn đề mà người chuyển giới ở Việt Nam đang gặp phải, nhóm chọn ý tưởng mô hình kinh doanh trường đào tạo và môi giới việc làm cho người chuyển giới – LGBT Academy.

Á hậu Hoàng Thùy dành lời khen cho tinh thần và ý nghĩa hướng đến giáo dục của nhóm, nhưng Hoa hậu Hương Giang thì cho rằng “Về ý nghĩa rất hay nhưng mông lung, chị không thấy một kế hoạch khả thi nào ở đây hết, đây giống như một bài ngồi máy lạnh nghĩ ra thôi, nó rất ngộ nghĩnh trẻ con, nó không phải là một kế hoạch kinh doanh”.

Á hậu Hoàng Thùy

Nhóm chủ đề “Việc làm cho phụ nữ khó khăn” của đội trưởng Lê Hoàng Phương (SBD 231) đã đến thăm Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi tại Hóc Môn, TPHCM để tìm ý tưởng. Sau khi thăm trung tâm dạy nghề, nhóm thống nhất chọn ý tưởng mô hình kinh doanh du lịch cộng đồng “Another Saigon – Một Sài Gòn khác”.



Hoa hậu Ngọc Diễm nhận xét: “Ý tưởng thú vị vì kết hợp trung tâm bảo trợ xã hội với hoạt động du lịch nhưng vì là kế hoạch kinh doanh nên cần tính thuyết phục và khả thi". Không trả lời được các câu hỏi của hội đồng giám khảo về chuyện chi phí phân bổ từng hạng mục, nhóm rơi vào bế tắc và Hoa hậu Hương Giang phải nhấn mạnh rằng: “Kế hoạch kinh doanh của các em còn rất non và mơ hồ!”. Còn Á hậu Hoàng Thùy thì khuyên nhủ: “Vấn đề nó đi quá xa rồi em. Các em chỉ dừng ở tour du lịch và liên kết thì nó ổn hơn”.

Nhóm chủ đề “Kỹ năng phòng vệ cho phụ nữ” của đội trưởng Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203) đã đến tham dự lớp học võ tự vệ dành cho phụ nữ của dự án “She will be trong” để có thêm thông tin cho chủ đề. Trong quá trình bàn bạc ý tưởng, bất đồng quan điểm đã khiến các thành viên tranh cãi. Sau đó nhóm thống nhất chọn ý tưởng mô hình kinh doanh mang tên Step Up.

Hoa hậu Hương Giang nhận xét: “Các em cũng không có số liệu, tất cả các thông tin của em đều rất mơ hồ!Em chưa có mục tiêu cụ thể thì rất khó kêu gọi người ta đi cùng em, ngay cả em còn chưa biết em muốn làm gì, làm như thế nào, chị nghĩ nó không khả thi”.

Nhóm chủ đề “Việc làm cho mẹ đơn thân” là nhóm của Vũ Quỳnh Trang (SBD 330) đã đến thăm “Mái ấm xanh” của sư cô Trúc Từ tại quận Bình Thanh, TPHCM để tìm hiểu chất liệu cho chủ đề “Mẹ đơn thân”. Qua đó, nhóm quyết định thực hiện mô hình kinh doanh SinMo - ống hút gạo đến từ những người mẹ đơn thân và mời sư cô Trúc Từ cùng nhóm tham gia phần thuyết trình.

Đánh giá về dự án của nhóm, hội đồng giám khảo cho rằng nhóm đang tập trung vào giải quyết việc làm cho mẹ đơn thân mà quên mất việc kinh doanh phải có lời để duy trì mô hình và tăng thu nhập cho người làm.



Kết thúc buổi thuyết trình, nhóm của đội trưởng Nguyễn Trần Khánh Vân và Lê Hoàng Phương lần lượt xếp vị trí thứ 3 và 2. Nhóm chiến thắng là nhóm của đội trưởng Nguyễn Diana với chủ đề việc làm của người chuyển giới./.