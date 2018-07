Huyền My bị hàng trăm người “bao vây” trong lễ ra mắt phim ở Myanmar

Tối 8/7, Á Hậu Huyền My đã có mặt tại Myanmar để tham dự buổi ra mắt chính thức của bộ phim cô tham gia diễn xuất. Có mặt tại sự kiện, Huyền My cảm thấy rất xúc động vì nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông và khán giả tại đất nước Myanmar. Thông qua những tấm hình, có thể thấy Huyền My "bị ngộp thở" với sự bao vây của hàng trăm người tại sự kiện thảm đỏ. Bộ phim mà Huyền My tham gia diễn xuất có tên "Bridge over cloud" (tạm dịch: Cây cầu trên mây). Trước đó, vào năm 2015, Huyền My từng nhận lời tham dự một bộ phim điện ảnh nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Myanmar mang tên "The lover with beautiful heart". Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên bộ phim chưa thực hiện được. Vì thế, nhà sản xuất quyết định thay đổi kịch bản khác phù hợp hơn để kịp gửi lời mời hợp tác với Huyền My như dự kiến ban đầu. Sau thời gian dài chuẩn bị, Á hậu Huyền My đã sang Myanmar tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay có tên "Cây cầu trên mây" được sản xuất bởi một trong những công ty truyền thông hàng đầu của Myanmar. Trong phim, Huyền My đóng cặp cùng Nay Toe - một nam diễn viên nổi tiếng từng đoạt giải Myanmar Academy Awards 2009. Huyền My thoại bằng tiếng Anh và được phụ đề tiếng Myanmar. Để hoàn thành vai diễn này, Huyền My đã cùng ekip của mình qua lại giữa Việt Nam và Myanmar trong suốt nhiều tháng qua. Mặc dù đây là lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh nhưng Huyền My đã nỗ lực hết mình, tròn vai khiến đạo diễn rất hài lòng. Sau buổi ra mắt phim trước giới truyền thông tại đất nước cổ kính này, người đẹp sẽ tham gia hai buổi fan-meeting giao lưu cùng với fan vào 13 và 14/7. Huyền My đang được công chúng tại Myanmar rất yêu thích. Không chỉ làm đại sứ cho một số dòng trang sức mà người đẹp cũng làm đại sứ cho một dự án về viễn thông của tập đoàn viễn thông quân đội Việt Nam triển khai tại đây. Được biết, song song với sự kiện ra mắt và quảng bá phim tại Myanmar này, Á Hậu Huyền My sẽ dồn hết thời gian và tâm sức cho công việc dẫn chương trình sắp tới. Cô sẽ dẫn trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam dưới cương vị MC/ Biên tập viên về một bản tin tài chính. Huyền My tiết lộ, cô rất hồi hộp vì chương trình mới cô đảm nhận khi lên sóng sẽ có rất nhiều yếu tốt mới mẻ, đột phá./.

