Huỳnh Anh lần đầu lên tiếng hậu chia tay bạn gái Việt kiều

Những ngày qua, thông tin Huỳnh Anh và bạn gái chia tay khiến người hâm mộ cặp đôi không khỏi tiếc nuối.

Mới đây, nam diễn viên bất ngờ đăng tải hình ảnh cả hai thuở còn mặn nồng cùng dòng trạng thái: "One day you are going to wake up with the lover of your life and you're going to make breakfast together, and everything will be alright. Goodbye, the one i once loved". (Tạm dịch: Một ngày nào đó em sẽ thức dậy với tình yêu đời mình bên cạnh. Cả hai cùng làm bữa sáng, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Tạm biệt, người anh đã từng yêu).

Huỳnh Anh và bạn gái Y Vân

Cách ứng xử văn minh sau chia tay của Huỳnh Anh nhận được sự ủng hộ từ đông đảo cư dân mạng. Dù không còn đi chung đường nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau.

Trước đó, Y Vân – bạn gái của anh cũng công khai thông tin chia tay trên Instagram. “Anh và Y Vân đã chính thức chia tay rồi. Y Vân nghĩ đã đến lúc cả 2 cho nhau lối đi riêng sau gần 2 năm tươi đẹp. Y Vân thực sự muốn cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho 2 đứa và mong là sau này, dù không đi chung đường, Huỳnh Anh và Y Vân vẫn được mọi người ủng hộ và yêu thương như đã từng”, cô viết.

Tháng 7/2018, Huỳnh Anh công khai mối quan hệ với Y Vân sau hơn 1 năm hẹn hò. Mối quan hệ của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ sau khi công khai tình cảm. Dù gặp cản trở về khoảng cách địa lý nhưng cặp đôi vẫn luôn dành cho nhau sự quan tâm cũng như ủng hộ tuyệt đối dành cho đối phương.

Trước Y Vân, Huỳnh Anh và Á hậu kiêm diễn viên, MC Hoàng Oanh từng có cuộc tình mặn nồng kéo dài 3 năm. Tuy nhiên cả hai đã bất ngờ chia tay vào tháng 6/2017 và Huỳnh Anh cho biết chính anh cũng không rõ lý do./.