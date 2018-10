Huỳnh Vy đăng quang Hoa hậu Du lịch Thế giới 2018

Ngoài ra Huỳnh Vy còn được xướng tên là Thí sinh có video clip giới thiệu xuất sắc nhất (Best in Video) và là 1 trong 3 thí sinh có Trang phục truyền thống ấn tượng nhất (Best in National costume - Việt Nam hạng 2, Philippines hạng 1, Myanmar hạng 3).