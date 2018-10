Irina Shayk quý phái trong buổi ra mắt thương hiệu thời trang riêng

Irina Shayk đẹp quý phái trong buổi ra mắt thương hiệu thời trang riêng của mình ở thành phố New York vào ngày 23/10 vừa qua, theo giờ địa phương. Dáng vóc hoàn hảo cùng thần thái biểu cảm của bà mẹ một con thu hút mọi ánh nhìn. Irina Shayk cho biết, thương hiệu thời trang riêng của cô hướng đến đối tượng là những người phụ nữ hiện đại, có gu ăn mặc tinh tế. Chia sẻ với Us Weekly, "tình cũ" Ronaldo cho biết, những "bộ cánh" trong thương hiệu thời trang của cô được thiết kế nhằm giúp chị em cảm thấy tự tin hơn với hình thể và phong cách của mình. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Irina Shayk đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên bạn trai Bradley Cooper và con gái cưng hơn 1 tuổi. Trước đó, cặp đôi từng vướng tin đồn bất đồng quan điểm và phải chịu đựng nhau nhiều tháng qua. Theo nguồn tin trên Page Six, siêu mẫu Nga và tài tử 43 tuổi không hạnh phúc. Sự khác biệt trong lối sống khiến mối quan hệ của họ ngày càng tồi tệ. Irina Shayk và Bradley Cooper bắt đầu hẹn hò từ tháng 4/2015. Cặp đôi ngày càng gắn kết, mối quan hệ tình cảm của họ cũng trở nên tốt đẹp hơn kể từ khi con gái cưng chào đời. Nam diễn viên 43 tuổi vừa chi 13.5 triệu USD để tậu căn hộ ở West Village vào hồi đầu tháng.

