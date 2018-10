Irina Shayk và bạn trai sánh đôi tình cảm, xóa tan tin đồn chia tay

Bradley Cooper và Irina Shayk nở nụ cười hạnh phúc khi đưa con gái cưng hơn 1 tuổi - bé Lea đi dạo quanh khu phố West Village, New York vào sáng 19/10 (theo giờ địa phương). Nam tài tử 43 tuổi vừa chi 13.5 triệu USD để tậu căn hộ ở West Village vào hồi đầu tháng. Bradley Cooper phong độ với áo khoác jacket và quần jeans khỏe khoắn. Trong khi đó, "chân dài" 32 tuổi lại cá tính với áo choàng dáng dài kèm phụ kiện kính mắt và chiếc mũ len sành điệu. Cặp đôi chăm chú ngắm nhìn con gái đang nằm trong xe đẩy và cười rạng rỡ. Hình ảnh hạnh phúc của Bradley Cooper và Irina Shayk đã xóa tan tin đồn cặp đôi trục trặc tình cảm, chia tay sau 3 năm gắn bó. Cụ thể, theo nguồn tin trên trang Pagesix, tài tử Mỹ và siêu mẫu Nga đã xảy ra nhiều bất đồng trong những tháng gần đây vì sự khác biệt trong lối sống cũng như những áp lực, căng thẳng trong công việc. Bradley Cooper là người nội tâm và thích cuộc sống gia đình, trong khi đó, Irina Shayk lại hướng ngoại, yêu tiệc tùng. Cặp đôi từng được trông thấy xích mích với nhau khi đi ăn tối ở nhà hàng tại New York. Bradley Cooper và Irina Shayk tranh thủ thời gian rảnh rỗi để ở bên nhau sau khi tài tử Hollywood hoàn thành chiến dịch quảng bá phim "A Star Is Born" (Vì sao vụt sáng). Bradley Cooper rất cưng chiều "công chúa" nhỏ.

Bradley Cooper và Irina Shayk nở nụ cười hạnh phúc khi đưa con gái cưng hơn 1 tuổi - bé Lea đi dạo quanh khu phố West Village, New York vào sáng 19/10 (theo giờ địa phương). Nam tài tử 43 tuổi vừa chi 13.5 triệu USD để tậu căn hộ ở West Village vào hồi đầu tháng. Bradley Cooper phong độ với áo khoác jacket và quần jeans khỏe khoắn. Trong khi đó, "chân dài" 32 tuổi lại cá tính với áo choàng dáng dài kèm phụ kiện kính mắt và chiếc mũ len sành điệu. Cặp đôi chăm chú ngắm nhìn con gái đang nằm trong xe đẩy và cười rạng rỡ. Hình ảnh hạnh phúc của Bradley Cooper và Irina Shayk đã xóa tan tin đồn cặp đôi trục trặc tình cảm, chia tay sau 3 năm gắn bó. Cụ thể, theo nguồn tin trên trang Pagesix, tài tử Mỹ và siêu mẫu Nga đã xảy ra nhiều bất đồng trong những tháng gần đây vì sự khác biệt trong lối sống cũng như những áp lực, căng thẳng trong công việc. Bradley Cooper là người nội tâm và thích cuộc sống gia đình, trong khi đó, Irina Shayk lại hướng ngoại, yêu tiệc tùng. Cặp đôi từng được trông thấy xích mích với nhau khi đi ăn tối ở nhà hàng tại New York. Bradley Cooper và Irina Shayk tranh thủ thời gian rảnh rỗi để ở bên nhau sau khi tài tử Hollywood hoàn thành chiến dịch quảng bá phim "A Star Is Born" (Vì sao vụt sáng). Bradley Cooper rất cưng chiều "công chúa" nhỏ.