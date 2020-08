Jennie (BLACKPINK) nhuộm tóc hồng, xinh như búp bê trong poster “Ice Cream“

Sáng 25/8, YG Entertainment tiếp tục khiến người hâm mộ phấn khích khi "nhá hàng" poster quảng bá ca khúc "Ice Cream". Sau Jisoo, thành viên tiếp theo của BLACKPINK công bố tạo hình là cô nàng Jennie.

Poster quảng bá của Jennie.

Khác với mái tóc đen thường thấy, Jennie "lột xác" với màu tóc mới nổi bật. Công chúa nhà YG gây bất ngờ với mái tóc hồng tím, ombre xanh ở phần đuôi. Bên cạnh đó, trang phục gợi cảm với tông màu hồng chủ đạo càng tôn lên thân hình chuẩn mực của Jennie.

Nhiều người hâm mộ nhận xét tạo hình lần này của Jennie giống búp bê Barbie. Sự "lột xác" của Jennie nhanh chóng nhận được lời khen của cộng đồng mạng trong nước và quốc tế. Ngay khi loạt ảnh được công bố, từ khóa "Jennie" chiếm lĩnh vị trí số 1 top trending thế giới trên Twitter.

Ca khúc "Ice Cream" sẽ chính thức được phát hành vào ngày 28/8, đánh dấu sự trở lại của 4 cô gái nhà YG Entertainment sau sản phẩm âm nhạc đình đám "How you like that". "Ice Cream" có sự góp giọng của ngôi sao nhạc Pop, Selena Gomez và sản xuất bởi nữ ca sĩ Ariana Grande cùng nhiều nhà sản xuất âm nhạc đình đám./.