Jennifer Lopez khoe thân hình săn chắc với bikini nóng bỏng

Ca sĩ Jennifer Lopez vốn gắn liền với hình tượng bốc lửa, hoang dại. Mặc dù đã ở ngưỡng 50 tên tuổi của Lopez vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong bộ ảnh mới nhất, Jennifer Lopez khoe khéo vóc dáng săn chắc, nóng bỏng với những đường cong gợi cảm. Dù đã bước vào tuổi 49 nhưng cô vẫn luôn tràn đầy năng lượng với vẻ đẹp ngày càng mặn mà mỗi khi xuất hiện. JLo sở hữu thân hình gợi cảm với 3 vòng nóng bỏng, cơ bụng "6 múi" khỏe khoắn nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Chính việc chăm chỉ tập luyện đã giúp ngôi sao đa tài giữ vóc dáng chuẩn và sức khỏe dẻo dai. Alex Rodriguez - người yêu kém J.Lo 6 tuổi không chỉ sánh đôi bên cô, ủng hộ cô trong nhiều sự kiện mà còn cùng JLo luyện tập. Jennifer Lopez thường xuyên di chuyển nên chế độ luyện tập cũng phải linh hoạt theo. "Cô ấy phải tập tối thiểu 1 giờ mỗi ngày, trong đó 30 phút tập tăng nhịp tim và 30 phút tập hỗ trợ cơ", huấn luyện viên của nữ ca sĩ cho biết. Bà mẹ 2 con luôn lựa chọn thực phẩm giàu protein và uống nước chứa nhiều khoáng chất. Đó chính là yếu tố giúp người đẹp luôn cân đối và khoẻ mạnh. Cơ thể hoàn hảo cho phép giọng ca "Aint your mama" thoải mái diện những bộ đầm bó sát hoặc cắt xẻ táo bạo cả trên thảm đỏ lẫn sân khấu biểu diễn. Mới đây, người đẹp 49 tuổi khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi lấp lửng chuyện kết hôn với người tình trẻ khi cô khoe khéo chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn ở sự kiện Game 2 of the World Series tại Boston, Mỹ. Trước đó, trong một sự kiện vào tháng 9, Jennifer Lopez cũng đeo chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn sánh đôi cùng bạn trai Dù đã nhiều lần úp mở về chuyện đính hôn nhưng cặp sao vẫn chưa chính thức xác nhận. JLo chia sẻ với bạn bè và người hâm mộ rằng cô đang rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Jennifer Lopez và Alex Rodriguez hẹn hò từ tháng 3/2017. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện. Alex Rodriguez là cầu thủ bóng chày nổi tiếng. Chuyện tình của cặp đôi nhận được lời chúc phúc của gia đình hai bên. Mẹ và em gái Jennifer cho rằng siêu sao bóng chày của câu lạc bộ New York Yankees là người đàn ông rất có duyên và đối xử tốt với nữ ca sĩ.

