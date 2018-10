Jennifer Lopez xinh đẹp rạng ngời dạo phố cùng con gái

Nữ ca sĩ 49 tuổi Jennifer Lopez cùng con gái Emma xuất hiện nổi bật trên phố vào ngày 20/10 vừa qua. "Nữ hoàng Latin" diện quần baggy kẻ sọc với áo nỉ xẻ sâu màu pastel tươi sáng tạo nên sự thanh lịch và thoải mái. Trong khi đó, con gái cô lại điệu đà với áo họa tiết hoa phối cùng quần jeans năng động. Dù đã bước vào tuổi 49 nhưng J.Lo vẫn sở hữu thân hình săn chắc và sức khỏe dẻo dai nhờ chế độ luyện tập nghiêm ngặt. Jennifer từng chia sẻ: "Khi ở New York, tôi tập cùng HLV David Kirsch. Nếu ở L.A, Tracy Anderson sẽ giúp tôi. Tôi thích sự cân bằng mà họ mang đến cho tôi qua những bài tập". Hơn nữa, cô và bạn trai Alex Rodriguez đều là những người yêu thể thao, thích vận động Với vóc dáng hoàn hảo, cô tự tin diện những bộ đồ với những đường cắt xẻ táo bạo trên sân khấu. Để có được thân hình mơ ước, bên cạnh chế độ tập gyn, Jennifer còn tuân thủ chế độ ăn ít đường và muối cùng lối sống lành mạnh, khoa học. Cô còn có những nguyên tắc trong cuộc sống như nghỉ ngơi 8-10 giờ mỗi ngày, không hút thuốc, không uống đồ uống có cồn, có ga. Để sở hữu nhan sắc không tuổi, J.Lo còn duy trì thói quen ngồi thiền. Mỗi ngày, cô dành 20 phút vào buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Điều này giúp cho tinh thần cô luôn được thoải mái, giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi sau lịch trình diễn xuất và ca hát dày đặc. Bà mẹ 2 con tâm sự một trong những bí quyết để luôn rạng rỡ, cuốn hút của cô là hãy nghĩ mình trẻ trung, đừng bận tâm đến tuổi tác. Giọng ca "On the Floor" còn truyền cảm hứng cho nhiều người hâm mộ trên Instagram về nỗ lực không ngừng để có thể đạt được những kỳ tích.

Nữ ca sĩ 49 tuổi Jennifer Lopez cùng con gái Emma xuất hiện nổi bật trên phố vào ngày 20/10 vừa qua. "Nữ hoàng Latin" diện quần baggy kẻ sọc với áo nỉ xẻ sâu màu pastel tươi sáng tạo nên sự thanh lịch và thoải mái. Trong khi đó, con gái cô lại điệu đà với áo họa tiết hoa phối cùng quần jeans năng động. Dù đã bước vào tuổi 49 nhưng J.Lo vẫn sở hữu thân hình săn chắc và sức khỏe dẻo dai nhờ chế độ luyện tập nghiêm ngặt. Jennifer từng chia sẻ: "Khi ở New York, tôi tập cùng HLV David Kirsch. Nếu ở L.A, Tracy Anderson sẽ giúp tôi. Tôi thích sự cân bằng mà họ mang đến cho tôi qua những bài tập". Hơn nữa, cô và bạn trai Alex Rodriguez đều là những người yêu thể thao, thích vận động Với vóc dáng hoàn hảo, cô tự tin diện những bộ đồ với những đường cắt xẻ táo bạo trên sân khấu. Để có được thân hình mơ ước, bên cạnh chế độ tập gyn, Jennifer còn tuân thủ chế độ ăn ít đường và muối cùng lối sống lành mạnh, khoa học. Cô còn có những nguyên tắc trong cuộc sống như nghỉ ngơi 8-10 giờ mỗi ngày, không hút thuốc, không uống đồ uống có cồn, có ga. Để sở hữu nhan sắc không tuổi, J.Lo còn duy trì thói quen ngồi thiền. Mỗi ngày, cô dành 20 phút vào buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Điều này giúp cho tinh thần cô luôn được thoải mái, giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi sau lịch trình diễn xuất và ca hát dày đặc. Bà mẹ 2 con tâm sự một trong những bí quyết để luôn rạng rỡ, cuốn hút của cô là hãy nghĩ mình trẻ trung, đừng bận tâm đến tuổi tác. Giọng ca "On the Floor" còn truyền cảm hứng cho nhiều người hâm mộ trên Instagram về nỗ lực không ngừng để có thể đạt được những kỳ tích.