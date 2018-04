Jun Phạm bất ngờ nắm tay Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trước hàng trăm sinh viên

Tiếp nối hành trình tuyển sinh trải dài suốt 2 tháng vòng quanh các trường Đại học trên cả nước, BTC Hoa hậu Việt Nam cùng Đương kim Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có buổi giao lưu tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng TP.HCM. Trung thành với phong cách dịu dàng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chọn cho mình chiếc đầm trắng đơn giản của NTK Châu Phạm cùng mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng. Nàng hậu luôn xuất hiện trong sự chào đón của các bạn sinh viên. Cũng chọn đầm có tone màu hồng nude từ NTK Châu Phạm, Á hậu Diễm Trang “sánh đôi” cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tại buổi giao lưu. Xuất hiện tại buổi giao lưu tuyển sinh còn có 2 cựu thành viên của nhóm nhạc đính đám 365 – Will và Jun Phạm. Sinh viên trường ĐH Hồng Bàng còn được “quẩy” cùng Will. Không ít nữ sinh viên “phát hờn” khi trong lúc biểu diễn, anh chàng Jun Phạm bất ngờ lao xuống sân khấu nắm tay Hoa hậu Mỹ Linh. Jun Phạm nắm tay Hoa hậu Mỹ Linh tại chương trình. Anh chàng cũng rất thân thiện khi xuống đến tận hàng ghế cuối cùng vừa hát giao lưu, vừa chụp ảnh selfie cùng sinh viên. Jun Phạm chụp ảnh cùng các bạn sinh viên. Không chỉ Jun Phạm mà Will cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên tại trường Đại học Hồng Bàng./.

