Justin Bieber bỏ khẩu trang, vui vẻ chụp hình trên phố giữa thời điểm dịch

Theo một nguồn tin, giọng ca "What do you mean" tỏ ra thích thú khi đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của anh trong vai trò người đàn ông đã có vợ. "Anh hoàn toàn tự tin và cho rằng đây sẽ là tour diễn tuyệt vời nhất trên đời vì luôn có Hailey bên cạnh", người này nói./.