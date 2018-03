Justin Bieber hốc hác, mặt đầy mụn sau tin đồn chia tay Selena Gomez

Ngày 15/3 vừa qua, Justin Bieber bất ngờ xuất hiện trong buổi công chiếu phim "Midnight Sun" ở Los Angeles để ủng hộ người bạn thân Patrick Schwarzenegger, nam diễn viên chính của phim. Đây là lần đầu tiên Justin xuất hiện công khai sau khi truyền thông lại rầm rộ tin tức Selena Gomez và Justin Bieber đã nói lời chia tay. Tại sự kiện, trông Justin Bieber rầu rĩ, khuôn mặt chẳng nở một nụ cười. Nam ca sĩ ăn mặc khá tuềnh toàng. Mái tóc bù rù, vầng trán nổi đầy mụn. Justin Bieber và Selena Gomez tái hợp vào tháng 10 năm ngoái, cùng thời điểm Selena chia tay với The Weeknd. Nhưng gần đây, một nguồn tin thân cận với gia đình Selena tiết lộ cho trang Us Weekly rằng: "Selena và Justin quyết định chấm dứt mối quan hệ vì mẹ Selena không chấp nhận Justin". Ngoại hình kém sắc của nam ca sĩ từng làm điên đảo trái tim biết bao fan nữ. Ngược lại với người bạn thân của mình, nam diễn viên Patrick bảnh bao với bộ vest. Justin Bieber trông khá lạc lõng trên thảm đỏ. Nam ca sĩ mặc áo in dòng chữ "Fear of God" in trên lưng.

