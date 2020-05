Justin Bieber thừa nhận đã gạt bỏ các mối quan hệ cũ trước khi kết hôn

Trong cuộc giao lưu trực tuyến với người hâm mộ thông qua chương trình "The Biebers on Watch", Justin Bieber và Hailey Baldwin tiếp tục chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hiện tại của mình. Theo đó, "chân dài" người Mỹ cho biết, cô từng bị mọi người so sánh với "tình cũ" của chồng.

Justin Bieber và Hailey Baldwin

“Justin Bieber biết tôi có một khoảng thời gian khó khăn khi phải hứng chịu những lời bàn tán từ người khác. Họ chỉ trích tôi, họ so sánh tôi với người yêu cũ của anh ấy. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình bớt nữ tính đi. Thật sự tôi không biết phải giải thích thế nào về chuyện này” - Hailey Baldwin cho biết.



Đồng thời, Hailey Baldwin cũng khẳng định, cô luôn cố gắng để trở thành người tốt hơn. “Tôi nghĩ rằng khi họ có nhiều điều để nói xấu người khác, bản thân họ cũng đang chịu đựng những điều tương tự. Nên tôi luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”, cô nói thêm.



Về phía Justin Bieber, nam ca sĩ cho biết, anh đã giải quyết hết những chuyện không hay trong quá khứ trước khi kết hôn với Hailey Baldwin. Anh giải thích: “Có nhiều điều tôi phải làm trước khi nắm tay Hailey vào lễ đường. Tôi phải tha thứ hết mọi chuyện trong quá khứ, những bất an trong chính bản thân”.

Nam ca sĩ cũng khẳng đinh Hailey Baldwin chính là động lực giúp anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Trước đó, Hailey Baldwin từng bày tỏ, cuộc chia tay giữa cô với Justin Bieber hồi năm 2016 là "điều tốt nhất" cho mối quan hệ của cả hai sau này.



Hailey Baldwin nói, "Khi nhìn lại, tôi thấy thời điểm tôi và Justin Bieber chia tay hồi năm 2016 là điều tốt nhất. Lúc đó, tôi dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, tôi làm mọi thứ đều một mình và riêng biệt. Đến khi quay lại với Justin Bieber, quả thật, tôi ít có thời gian cho mình hơn".



Còn hiện tại, Hailey Baldwin đang tận hưởng cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc bên ông xã Justin Bieber sau khi 2 người kết hôn với nhau. Nói về cuộc sống hậu kết hôn của mình, người đẹp 23 tuổi chia sẻ: “Tôi thích được về nhà hơn là đi du lịch, tôi cố gắng đọc nhiều sách hơn là lướt điện thoại. Chúng tôi có một quy tắc chung là không dùng điện thoại khi bên cạnh nhau trừ khi thật sự cần thiết”.



Nàng mẫu đình đám cũng thừa nhận rằng, Justin Bieber đã chín chắn hơn sau khi kết hôn và cho rằng anh là một người chồng tuyệt vời./.