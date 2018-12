Kaity Nguyễn vẫn coi Thái Hòa là ba sau “Hồn papa, da con gái”

Sau thành công của “Em chưa 18” hồi năm 2017, Kaity Nguyễn từ vô danh vụt sáng thành ngôi sao mới của điện ảnh Việt khi chưa đầy 20 tuổi. Bộ phim đầu tay của Kaity Nguyễn cũng hot nhất phòng vé năm đó, thậm chí phá vỡ mọi kỷ lục phòng vé, trở thành phim có doanh thu chiếu rạp cao nhất hiện tại với 171 tỷ đồng, đồng thời mang về cho Kaity Nguyễn giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 20.

Mới đây, Kaity Nguyễn tái ngộ khán giả màn ảnh rộng với bộ phim “Hồn papa, da con gái” cùng “ông vua phòng vé” Thái Hòa. “Hồn papa, da con gái” được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Nhật Bản “Papa to Musume no Nanokakan” của tác giả Takahisa Igarashi, do Charlie Nguyễn sản xuất và Ken Ochiai đạo diễn.

"Hồn papa, da con gái" là câu chuyện tréo ngoe, bi hài của hai cha con – ông Hải (Thái Hòa) và Châu (Kaity Nguyễn). Mối quan hệ của cả hai trở nên xa cách từ khi mẹ Châu qua đời. Châu là một cô gái độc lập và tài năng luôn muốn khiến mẹ mình tự hào, trong khi Hải lại là ông bố mê chơi, hay dựa dẫm. Vì một trận cãi nhau của hai cha con ngay gần mộ mà linh hồn người mẹ đã chuyển đổi thân xác của người cha và con gái cho nhau.

Ngay trong cuộc sống, họ vốn có nhiều mâu thuẫn do sở hữu tính cách khác nhau, thế nên khi phải hoán đổi thân xác, những rắc rối xảy ra nhiều hơn. Từ đó, họ mới cảm thấy thông cảm hơn cho đối phương khi người này sống trong cuộc đời của người kia.

Kaity Nguyễn tại buổi họp báo "Hồn papa, da con gái" tại Hà Nội hôm 21/12.

Nếu như vai diễn Linh Đan trong "Em chưa 18" gần như được "đo ni đóng giày" cho Kaity, nữ diễn viên chỉ cần diễn lại chính bản thân mình thì "Hồn papa, da con gái" là thử thách vô cùng khó khăn khi cô phải đóng vai hoán đổi thân xác với một người đàn ông trung niên. Tái xuất sau gần 2 năm, Kaity Nguyễn lại chọn vai diễn khó nhằn. Chia sẻ về lý do chọn Châu cho sự trở lại này, Kaity Nguyễn nói: "Hợp tác với chú Charlie Nguyễn là một cái duyên, đạo diễn Ken là người nước ngoài nên tôi thấy rất đặc biệt. Kịch bản phim rất thú vị, gần gũi với chuyện gia đình tôi”.

Nữ diễn viên 19 tuổi cũng chia sẻ về lý do ngừng diễn xuất lâu như vậy. Cô nói: “Thành công của vai Linh Đan trong “Em chưa 18” đã tạo cho tôi áp lực. Khi sự thành công đầu tiên quá lớn thì tôi chỉ có thể làm tốt hơn chứ không thể nào đi ngược xuống được. Tôi muốn mình tiến bộ. Nếu quay lại quá sớm mà không có gì mới thì sẽ không có gì đặc biệt”.

Kaity Nguyễn cho biết, sau “Em chưa 18”, cô cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim, được nhiều đạo diễn săn đón nhưng đã từ chối tất cả và dành thời gian để học thêm về diễn xuất và chọn kịch bản mà mình ưng ý.

Kaity Nguyễn và Thái Hòa trong phim.

Về vai Châu trong “Hồn papa, da con gái”, Kaity Nguyễn chia sẻ, mình có sự đồng cảm với nhân vật: "Là con gái ruột của ba nên tôi hiểu được nhân vật mình đóng. Tôi cũng giống Châu, già trước tuổi và rất cụ non. Tuy nhiên vì Châu hoán đổi thân xác với ba nên đó là một thử thách với tôi trong diễn xuất. Vào vai Châu, tôi còn phải vào vai một người đàn ông trung niên, phải học thêm tiếng Nhật, múa ballet, kungfu… Thực sự đây là một vai diễn khó".

PC_Article_Middle

11 tuần chuẩn bị và 6 tuần đứng trước ống kính máy quay, Kaity Nguyễn và Thái Hòa đã có sự gắn kết nhất định khi vào vai cha – con rất “ngọt” trong “Hồn papa, da con gái”. Nữ diễn viên cho biết, Thái Hòa là một diễn viên chuyên nghiệp, anh hướng dẫn cô rất nhiều về diễn xuất. Nhưng trên hết, cả hai có tình cảm cha – con thật sự, thế nên, sau khi bộ phim đóng máy, Kaity chia sẻ, cô vẫn gọi Thái Hòa là ba.

“Ba Thái Hòa rất tuyệt vời. Đúng vào hôm sinh nhật ba, tôi giả vờ ngã để gây bất ngờ với chiếc bánh sinh nhật cầm trên tay. Khi ba chạy đến chỗ tôi, khuôn mặt rất hoảng hốt. Tôi thấy ba lo lắng thật sự. Dù biết là một trò đùa nhưng vẫn hỏi tôi có sao không. Đến bây giờ, tôi vẫn gọi Thái Hòa là ba, thế nên mọi người hiểu được tình cảm của tôi dành cho ba là như thế nào”, Kaity Nguyễn chia sẻ.

Về phần mình, "ông vua phòng vé” Thái Hòa cho biết: “Đây không phải là lần đầu tôi làm cha trên phim nhưng vai diễn này đi sâu vào tâm lý nhân vật và mối quan hệ cha con nên tôi càng thấy khó hơn. Trong quá trình làm việc, tôi và Kaity đã phải chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, tôi xem Kaity như con gái thật của mình để khi diễn với nhau cả hai không bị khớp. Trong phim có đoạn tôi phải hô hấp nhân tạo cho Kaity, tôi cho rằng đó là một đoạn khó, vì nếu bản thân tôi không thể tạo sự tin tưởng khi chạm vào cơ thể Kaity thì cả hai sẽ không thể diễn được”.

Đánh giá về khả năng diễn xuất của nữ diễn viên 19 tuổi, Thái Hòa cho biết Kaity có khả năng thiên phú mà không phải ai cũng có: “Khả năng thiên phú của Kaity nó giống như núi lửa phun trào, nếu đúng bài là bùng lên dữ dội. Tôi nghĩ Kaity sẽ còn tiến xa hơn nữa”.

“Người diễn viên mà chỉ diễn bản năng thôi thì sẽ khó đi được đường dài nhưng Kaity lại khác, sau 2 năm kể từ ngày đóng "Em chưa 18", Kaity đã có bước tiến vượt trội. Tôi được biết Kaity không được đào tạo, trường lớp bài bản gì ngay từ đầu nhưng vì niềm đam mê và ý chí, Kaity đã tham gia học những lớp đào tạo ngắn hạn rồi học hỏi đàn anh, đàn chị. Tôi cho rằng. Kaity sẽ rất chuyên nghiệp trong tương lai”, Thái Hòa nói.

Bộ phim “Hồn papa, da con gái” sẽ công chiếu tại các rạp vào ngày 28/12./.

Giảm 8kg, Kaity Nguyễn xinh như búp bê dự ra mắt phim cùng Thái Hòa VOV.VN - Sau khi gây chú ý với bộ phim "Em chưa 18", mới đây, Kaity Nguyễn đã tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim "Hồn papa, da con gái" cùng diễn viên Thái Hòa.