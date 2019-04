Kaity Nguyễn xinh như công chúa trong bộ ảnh hồng rực đón tuổi 20

Với màn hóa thân thuyết phục thành nhân vật Châu ở Hồn Papa, Da Con Gái (2018), Kaity Nguyễn đã chính thức xóa tan mọi nghi ngờ nơi khán giả về thực lực diễn xuất của bản thân. Ngoài gương mặt xinh đẹp lẫn đôi mắt “biết nói”, nhờ tích cực theo đuổi chế độ ăn uống cùng luyện tập hợp lí, cô nàng còn khiến mọi người phải trầm trồ trước thân hình ngày một thanh thoát. Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 20, kiều nữ điện ảnh này vừa tung ra bộ ảnh mới mang phong cách nhẹ nhàng, đáng yêu nhưng cũng không kém phần cuốn hút, gợi cảm. Sử dụng màu hồng làm chủ đạo, Kaity Nguyễn gây ấn tượng mạnh bằng việc thể hiện hai sắc thái hoàn toàn trái ngược nhau: lúc thì trông có vẻ nhí nhảnh, tinh nghịch, khi thì lại dịu dàng, quyến rũ lạ thường. “Qua 3 năm dài dấn thân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp, em cảm thấy bản thân đã trưởng thành lên rất nhiều. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ sống đúng với tuổi thật và tận hưởng thời thanh xuân của mình thật đúng nghĩa”, cô vui vẻ cho biết ý nghĩa mà bộ ảnh trên muốn truyền tải đến độc giả. Đặc biệt, nữ diễn viên trẻ còn chia sẻ thêm hàng loạt thông tin thú vị xoay quanh “dự án X”, biệt danh đứa con tinh thần do chính cô ấp ủ xuyên suốt quãng thời gian dài. Kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và điện ảnh, đây được xem là sản phẩm hết sức độc đáo, hứa hẹn đem tới sự đột phá cho làng giải trí Việt Nam. Bên cạnh việc quy tụ hội bạn thân của Kaity gồm Trang Hý, Trịnh Thảo, Gi A Nguyễn, dự án X cũng vừa chiêu mộ một cái tên mới nhưng chẳng hề xa lạ đối với cộng đồng giới trẻ: nam tài tử Hoàng Sơn (nghệ danh Soho). “Nếu như ngày ấy, em không đủ dũng khí để đảm nhận vai Linh Đan trong Em Chưa 18, thì khán giả sẽ chẳng bao giờ biết đến Kaity Nguyễn. Em tin rằng, chỉ cần mình dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư nghiêm túc, mọi thành quả do mình làm ra đều sẽ được công nhận và tưởng thưởng xứng đáng”, cô gái trẻ tự tin khẳng định. Với dự án X, Kaity mong muốn chính mình lẫn nhóm bạn thân sẽ cùng nhau vượt qua một thách thức hoàn toàn mới mẻ, mà hết thảy bọn họ đều chưa từng thử sức bao giờ. Quay trở lại cột mốc 20 đáng nhớ, cô nàng đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ nhưng ấm cúng tại tư gia bên “bộ sậu” KAT. Ngoài ra, bọn họ còn rủ rê nhau làm tour du lịch kết hợp công việc quay TVC cho nhãn hàng dài ngày tại bờ biển Đà Nẵng và phố cổ Hội An, quyết không để phí thời thanh xuân của mình.

