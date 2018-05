Khả Ngân bật khóc khi nghe Văn Mai Hương hát “Một ngày hay trăm năm“

Bên cạnh nội dung phim dễ thương cùng tình tiết thắt gỡ dễ chịu, bộ phim 100 Ngày bên em còn “ghi điểm” bởi giai điệu nhạc phim đầy lãng mạn. Một trong số đó phải kể đến là ca khúc “Một trăm ngày bên em” do Văn Mai Hương trình bày.

Sau 1 tuần ra mắt, bộ phim 100 ngày bên em của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã và đang nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả từ nội dung đến diễn xuất. Nhiều người nhận định khi trở lại với bộ phim này, Vũ Ngọc Phượng đã “đằm” tay hơn và biết cách tiết chế hơn so với phim điện ảnh trước.

Jun Phạm và Khả Ngân.

Jun Phạm lẫn Khả Ngân là hai nhân tố mang đến bất ngờ vô cùng lớn dành cho khán giả. Nếu hầu hết họ ra rạp với tâm thế không kì vọng nhiều vào lực diễn của dàn diễn viên chính, thì khi màn hình đóng lại không ít người đã gật đầu tâm đắc vì những phân cảnh “khóc rất thật” của Khả Ngân, hay các đoạn lột tả cảm xúc khi đắn đo giữa ranh giới sống và chết cũng được Jun Phạm thể hiện tròn trịa.

Nội dung tốt, cách xử lý tình huống hiện đại, diễn xuất ổn định và đồng đều của dàn diễn viên. Bộ phim 100 ngày bên em còn sở hữu những bản nhạc OST đóng vai trò là chất dẫn cảm xúc đầy hiệu quả. Hai sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền - Cứ yêu đi và Một ngày hay trăm năm đã nhận được những lời tán dương của người xem bởi vì đã giúp các đoạn cảnh quan trọng được đong đầy nhất.

Khả Ngân xinh đẹp trong một phân đoạn.

"Một ngày hay trăm năm" - bản ballad này được viết dựa trên câu chuyện của Ánh Dương - Nhật Minh và rất nhiều câu chuyện tình yêu dang dở khác như Hazel - Augustus (The fault of our stars), Louisa - William (Me before you)... Ngược lại với ca khúc “Cứ Yêu Đi” của Hòa Minzy và Đức Phúc, giai điệu của “Một ngày hay trăm năm” đong đầy cảm xúc và cao trào, thể hiện một khía cạnh mãnh liệt và day dứt của tình yêu bên cạnh sự ngọt ngào và ấm áp. Đồng thời đây là ca khúc mà Kim Tuyền ưng ý nhất từ trước đến giờ về phần lyrics.

Cụ thể, nếu các scene trong phim được xây dựng theo kiểu đối lập giữa cuộc sống của 2 nhân vật Ánh Dương - Nhật Minh thì bài hát này cũng được viết theo cấu trúc đối xứng và tăng tiến trong từng đoạn nhỏ. Chẳng hạn như "Bước từng bước - Tay cầm tay", "Từng giờ, từng phút - Từng ngày, từng tháng", "mới quen, hy vọng tan theo ánh dương chiều - mới yêu, tro tàn nhen lên ánh bình minh".

Khả Ngân

Đặc biệt là đoạn điệp khúc với các cặp từ "một ngày - trăm năm, gần kề - xa xăm, địa đàng - nhân gian, hình hài - tro than" với đủ không gian, thời gian, âm dương, hình thái... để làm nổi bật lên thông điệp của phim: Hãy cứ yêu dù cho ngày mai có ra sao.

So với “Cứ yêu đi” thì “Một ngày hay trăm năm” trưởng thành hơn, già dặn hơn và sâu sắc hơn. Chính vì thế nên ca khúc này cũng buồn hơn. Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng từng chia sẻ với Kim Tuyền là lúc Khả Ngân lên đọc voicing cho đoạn cuối của phim thì đã được nghe ca khúc này và bật khóc luôn trong phòng thu.

Jun Phạm.

Vì là một ca khúc nặng về chiều sâu, nên việc tìm kiếm người thể hiện ca khúc cũng là một bài toán khó cho ê-kíp. Sau cùng, Văn Mai Hương chính là lời giải cho ê-kíp. Sở hữu chất giọng nội lực, nhiều cảm xúc và quan trọng nhất là "độ chín" trong cách hát, Văn Mai Hương đã thu âm hoàn hảo theo tưởng tượng của nhạc sĩ.

Văn Mai Hương đến chúc mừng ekip phim.

"Hương vỡ bài và thu âm rất nhanh, sau khi thu âm xong thì cả Hương và ekip đều nổi da gà với bản thu vì quá xúc động" - Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho hay. Về phía ca sĩ Văn Mai Hương, bản thân cô cho biết mình cũng rất thích ca khúc này. Có những show diễn, Văn Mai Hương đã hát một vài câu và phản ứng của khán giả cực kỳ tốt./.

