Khắc Việt xin lỗi vì chửi bới tục tĩu: “Tôi đã say và không kiểm soát“

Sau những lời chửi bới khiến dư luận phẫn nộ trên mạng xã hội, Khắc Việt đã có buổi gặp gỡ báo chí vào sáng 30/10 tại Hà Nội để giải thích về hành vi của mình.

Trong buổi gặp gỡ đột xuất này, rất nhiều lần Khắc Việt khẳng định, anh đã là người trưởng thành và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi của mình. Anh cũng nhiều lần nói xin lỗi khán giả vì đã làm mất đi hình ảnh bấy lâu trong mắt họ.

"Tôi đã say và không kiểm soát được"

Nói về lý do viết những dòng trạng thái tục tĩu, Khắc Việt nói đó là hành vi bản năng do rượu và tình cảm quá thân thiết với Khắc Hưng: "Những lời chửi bới đó do chính tay tôi viết và không có bất kỳ ai ép buộc. Tôi khi đó đang say rượu và được nghe những lời nói không hay về em mình.

Thậm chí, tôi còn được biết có một số nghệ sĩ mà tôi quen có ý định liên kết với nhau để "đánh hội đồng" em trai tôi, đưa kiến nghị lên Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Tất cả những điều đó khiến tôi tức tối. Nó giống như một bản năng mà tôi không kiểm soát được. Hưng là người chung dòng máu với tôi, là người tôi rất yêu thương. Hai anh em xa nhà từ nhỏ, tôi vừa là bố mẹ, vừa là anh của Hưng. Tôi đã bảo vệ em trai mình một cách căng thẳng".

Khắc Việt cũng thừa nhận, khi tỉnh táo lại và đọc được những dòng chữ mình viết, anh nhận thấy bản thân mình không nên viết như vậy. Tuy nhiên, khi sự việc đã xảy ra rồi, anh không muốn lấp liếm hay biện hộ cho hành vi của mình. Cái anh muốn bây giờ là xin lỗi đến khán giả và em trai của mình - Khắc Hưng.

"Sau khi tôi đăng những dòng chửi, Hưng có gọi điện cho tôi và bảo tôi gỡ xuống. Em nói rất vui khi tôi bảo vệ em, nhưng em không muốn được bảo vệ một cách căng thẳng như vậy. Tôi cảm thấy rất xin lỗi vì đã cuốn em thêm vào những rắc rối. Và tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với khán giả vì đã khiến hình ảnh trong họ bị tổn hại.

Đây là một bài học lớn của tôi. Tôi xin lỗi Hưng, xin lỗi khán giả rất nhiều, nhưng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi những người đã làm tổn thương gia đình tôi" - Khắc Việt cho biết.

Trên trang cá nhân, vẫn còn rất nhiều những lời bình luận tức giận về hành vi của Khắc Việt, thậm chí có cả những lời dọa dẫm. Nam ca sĩ cho biết, anh sẽ bình thản đón nhận những điều này bởi anh là người gây ra, và phải chịu trách nhiệm cho điều đó.

Clip: Khắc Việt nói lời xin lỗi đến khán giả

"Ca khúc có bậy bạ hay không là do cách khán giả nghĩ"

Chia sẻ thêm về những sáng tác có tiêu đề nhạy cảm của Khắc Hưng, Khắc Việt cho biết anh mong khán giả sẽ đón nhận âm nhạc một cách cởi mở hơn.

"Có bậy bạ hay không là do người ta nhạy cảm và nghĩ như vậy. Tôi đã nghe bài này cách đây 1 năm, Hưng sáng tác lâu rồi chứ không phải mới đây. Trước khi bài này ra mắt, Bảo Anh có vướng một số chuyện gia đình nên sự việc bị đẩy lên cao hơn. Khán giả có thể không để ý quá nhiều, nhưng khi có thêm một số nhạc sĩ có lên tiếng thì sự việc bị kích động và suy diễn hơn. Hưng không có ý đồ gì cả, chỉ là một ca khúc bình thường với cái tên khá lạ thôi" - Khắc Hưng nói.

Anh cũng cho biết, trước sự việc này, Hưng vẫn cứng rắn và bình thản, đón nhận và không lên tiếng. Bởi việc khen chê của khán giả là điều rất bình thường với một người làm nghệ thuật.

"Tôi cũng là người làm nghệ thuật, tôi biết có những sáng tác bị khán giả chửi, nhưng tác giả có thể tự thỏa mãn và yêu thích nó. Tôi chưa bao giờ can thiệp vào việc sáng tác âm nhạc của Khắc Hưng, Cách Hưng chọn con đường như thế nào, Hưng sẽ tự xử lý, khán giả yêu thích hay chê bai là do cách Hưng chọn. Khi nào em lạc lỗi trong cuộc sống, tôi mới khuyên nhủ em.

Còn câu chuyện hôm nay là về bản năng bảo vệ gia đình của tôi. Tôi chưa bao giờ nói sẽ bắn hết những ai chê bài của em tôi, tôi chỉ nói đến những ai làm hại cho gia đình tôi. Và tôi không hối hận về điều đó" - Khắc Việt cho biết./.

