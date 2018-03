Khám phá căn hộ đắt đỏ 15,3 triệu đô của Jennifer Lopez

Sau một năm hẹn hò, nữ ca sĩ Jennifer Lopez và bạn trai kém tuổi, cựu siêu sao bóng chày Alex Rodriguez đã quyết định sống chung. Ngôi sao của Shades of Blue chia sẻ: "Tôi đang ở trong một mối quan hệ tuyệt vời. Tất nhiên, tôi đã từng có những mối tình và các quan hệ tốt đẹp nhưng đây là lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy thực sự thuộc về nhau". Cặp đôi đã quyết định mua căn hộ đắt đỏ trị giá 15,3 triệu USD tại NewYork. Căn nhà gồm phòng trưng bày trang nhã dẫn tới phòng khách và phòng ăn, mang phong cách hiện đại, với vị trí nằm ở tầng 36 của toà nhà có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và Công viên trung tâm. Phòng ăn với sàn gỗ cứng, ánh sáng trang hoàng lộng lẫy tạo không gian sang trọng. Phòng bếp là không gian nấu ăn có cửa sổ với sàn nhà được làm bằng đá cẩm thạch, quầy bar sơn trắng và tủ gỗ sồi tự nhiên, đồ gia dụng bằng thép không gỉ của Miele và đồ đạc bằng crom tinh xảo của Dornbracht. Phòng tắm chính có cửa sổ được trang trí bằng tường đá cẩm thạch với bồn tắm hình bầu dục 22 inch, tủ gỗ, bồn tắm tự do và vòi hoa sen riêng biệt. Các phụ kiện tắm được làm bằng crom chà nhám của Dornbracht. Phòng ngủ chính bao gồm tủ quần áo rộng rãi và khu vực thay đồ riêng của nữ giám khảo World of Dance và người tình. Phòng thư giãn luôn ngập tràn ánh sáng sẽ là không gian hoàn hảo cho Jennifer Lopez nghỉ ngơi sau những dự án bận rộn. Căn hộ sang trọng với những tính năng vượt trội, lối thiết kế tối giản, hiện đại, thang máy riêng, sàn gỗ sồi chắc chắn... Sau một ngày dài vất vả, Rodriguez và Lopez tận hưởng khung cảnh thành phố New York nhìn từ ban công. Căn hộ cung cấp đầy đủ tiện nghi, giải trí như phòng tập yoga, phòng chơi bida với thư viện... Phòng chiếu 18 chỗ với thiết bị chiếu và màn hình 220 inch, hệ thống âm thanh vượt bậc hiện đại. Trung tâm thể dục trong nhà với đầy đủ dụng cụ hiện đại để nữ ca sĩ Latin luôn giữ được vóc dáng quyến rũ. Hồ bơi dài gần 25m với hai làn riêng biệt với bể sục riêng biệt.

