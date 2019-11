Khám phá sự thật về Á hậu Hoàng Thùy qua lời kể của gia đình

Trong tập 7 Digital Series “Road To Miss Universe 2019 – Hoàng Thùy - Beauty Queen is now or never", Hoàng Thùy đã có chuyến quay lại quê hương Thanh Hóa của mình trước khi lên đường sang Mỹ tham dự Miss Universe 2019.

Nếu được dùng ba tính từ để miêu tả về Hoàng Thùy, bạn sẽ sử dụng những tính từ nào? Hoàng Linh (em gái Hoàng Thùy) đã miêu tả về chị mình với ba tính từ: chăm chỉ, quyết tâm và có tham vọng. Trái với những nhận định về Hoàng Thùy mà chúng ta thường nghe, đối với Hoàng Linh từ tận sâu bên trong, cô chị Hoàng Thùy là một người vô cùng ấm áp, biết quan tâm đến gia đình. Khi rũ bỏ ánh hào quang và những bận rộn công việc, Thùy trở lại là cô con gái bình dị thường ngày với trái tim đầy tình yêu.

Hoàng Thùy hạnh phúc trong vòng tay ông bà, bố mẹ.

Đã lâu lắm rồi khán giả mới có dịp được hiểu hơn về vùng đất Thanh Hóa - nơi Hoàng Thùy được sinh ra và lớn lên. Trong chuyến về quê lần này, Hoàng Thùy mong rằng đây sẽ là cơ hội để bản thân tiếp nhận thêm nguồn năng lượng mới từ sự quan tâm của gia đình và lấy thêm nhiều may mắn trước khi lên đường đến với Miss Universe 2019.

Thanh Hóa cũng mang trong mình những nét đặc trưng thân thuộc của nông thôn Việt Nam như: mùi ao, mùi gia súc, mùi đồng cỏ và mùi thiên nhiên hùng vĩ. Cảm xúc như vỡ òa khi Hoàng Thùy được gặp lại ông bà, cha mẹ mình sau một thời gian dài. Cô chia sẻ rằng: “Cũng đã rất lâu rồi Thùy mới có điều kiện được về với ông bà, bố mẹ để, có nhiều thời gian ấm áp bên gia đình”.

Quây quần bên cạnh gia đình, Hoàng Thùy vui vẻ kể về thời thơ ấu của mình khi ngày xưa được ông đánh đàn, thổi sáo cho nghe, được ăn những chiếc bánh lá ưa thích, được trèo lên cành cây ven hồ thoải mái. Qua lời kể của Thùy, quê hương Thanh Hóa hiện lên thật bình dị, nhẹ nhàng. Được trở về nhà, quây quần bên cạnh người thân, Hoàng Thùy thực sự được sống đúng với chính con người mình.

Cô cũng bày tỏ rằng: “Với Thùy, chuyến đi về quê lần này thực sự rất có ý nghĩa với bản thân cô. Nơi đây Thùy nhận được rất nhiều năng lượng, tình yêu thương. Hoàng Thùy cảm nhận được sự ấm áp của gia đình và ăn những bữa cơm rất đầm ấm. Thùy thấy khoảng thời gian này thực sự ý nghĩa”.

Hoàng Thùy còn có dịp quay lại Chạ Tiên, một địa điểm vô cùng đặc biệt với người dân Thanh Hóa. Nước ở đây chảy quanh năm mang theo “hơi thở” của đất rừng. Theo người dân truyền miệng rằng: “Gội đầu bằng nước Chạ Tiên sẽ giúp mái tóc trở nên mượt mà, đầu óc thông thái hơn”. Mỗi lần đến đây gội đầu Thùy đều mong muốn rằng đầu óc mình minh mẫn hơn, được truyền thêm thật nhiều năng lượng từ núi rừng bởi vì đây là nước từ trên núi chạy xuống.

Trong chuyến về quê lần này, Hoàng Thùy còn có cơ hội trao tặng những món quà ý nghĩa đến với người dân. Với cương vị là một Á hậu nên Hoàng Thùy luôn ý thức được trọng trách và vai trò của mình đối với cộng đồng. Mặc dù đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện nhưng khi quay trở lại quê hương mình đêm lại cho Thùy cảm xúc thật khác biệt.

Đích thân Hoàng Thùy đã đến gặp gỡ, trò chuyện và trao các phần quà cho từng người dân nghèo tại đây. Đó cũng chính là sự thấu hiểu và tình yêu mà Thùy muốn mang lại cho quê hương mình. Mỗi phần quà, mỗi nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người dân nơi đây là minh chứng cho chặng hành trình mà Hoàng Thùy đã và đang đi qua. Chắc chắn rằng những lời chúc, những lời động viên yêu thương mà mọi người dành cho Thùy sẽ là nguồn năng lượng vô cùng lớn trước khi đến với Miss Universe 2019.

Kết thúc chuyến hành trình và quay trở lại thành phố, tình cảm của người dân tại quê nhà, người thân chính là hậu phương vững chắc nhất dành cho Thùy trước khi lên đường đến với Miss Universe 2019./.