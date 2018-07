Khán giả Myanmar chen lấn xô đẩy để chụp hình, tiếp cận Á hậu Huyền My

Huyền My đã cùng đoàn phim đi qua gần 20 cụm rạp chiếu phim của nhiều thành phố ở Myanmar như Monywa, Mandalay và thủ đô Yangon để quảng bá cho bộ phim "Cầu mây" (Bridge of Clouds) mà cô tham gia diễn xuất. Đi đến đâu, Huyền My cũng được sự chào đón nồng nhiệt của người dân và người hâm mộ. Rất đông bạn trẻ đã đến buổi ký tặng, quảng bá cho bộ phim của Huyền My. Nhiều khán giả còn chen lấn, xô đẩy để được tiếp cận, chụp ảnh với Huyền My. Theo thống kê của đơn vị sản xuất, chưa có tiền lệ một bộ phim với sự tham gia của ngôi sao ngoại quốc nào mà lại gây được chú ý như bộ phim của Huyền My tại Myanmar. Truyền thông của Myanmar chia sẻ rằng hiện tại cái tên của Á hậu Huyền My đã lọt top tìm kiếm trên nhiều trang web của đất nước này. Tham tán công sứ Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam còn chia sẻ: “Huyền My đã có nhiều người hâm mộ tại Myanmar nhưng sau bộ phim Bridge of Clouds thì chắc không có người Myanmar nào không biết đến cô ấy". Hiện, bộ phim "Bridge of Clouds" có sự tham gia diễn xuất của Huyền My đang có khung giờ chiều khá dày (top những phim có nhiều khung giờ chiếu nhất hiện nay tại Myanmar). Ngoài ra, trailer và nhạc phim cũng hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Những cảnh lãng mạn giữa hai diễn viên Nay Toe và Huyền My được nhiều bạn trẻ cover rất thú vị và hài hước. Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến quảng bá lần này được Huyền My chia sẻ, đó là có fan Myanmar biết rõ cô đến mức biết Huyền My tuổi Hợi và thích màu hồng nên đã đến điểm giao lưu tặng My một con lợn bông màu hồng. Một khán giả khác thì nhất định đòi hôn Huyền My vào... môi nên bảo vệ phải can thiệp và đưa cô vào trong. Ngay sau khi hoàn thành chuỗi quảng bá tại Myanmar, người đẹp Huyền My đã tức tốc trở về Việt Nam để hoàn thành những kế hoạch dang dở mà cô đã thực hiện từ trước đấy. Ngoài ra, trong thời gian tới, khán giả sẽ thấy Huyền My xuất hiện trong sóng truyền hình quốc gia (kênh VTV1) trong vai trò BTV/người dẫn chương trình một bản tin về tài chính./. fd7bc7866e6b22247e5f6eacb2b72f67/5b4ed797/2018_07_16/_kKK9bzybBbSukWfg39Q/VideoHuyenMy_1.mp4

Huyền My đã cùng đoàn phim đi qua gần 20 cụm rạp chiếu phim của nhiều thành phố ở Myanmar như Monywa, Mandalay và thủ đô Yangon để quảng bá cho bộ phim "Cầu mây" (Bridge of Clouds) mà cô tham gia diễn xuất. Đi đến đâu, Huyền My cũng được sự chào đón nồng nhiệt của người dân và người hâm mộ. Rất đông bạn trẻ đã đến buổi ký tặng, quảng bá cho bộ phim của Huyền My. Nhiều khán giả còn chen lấn, xô đẩy để được tiếp cận, chụp ảnh với Huyền My. Theo thống kê của đơn vị sản xuất, chưa có tiền lệ một bộ phim với sự tham gia của ngôi sao ngoại quốc nào mà lại gây được chú ý như bộ phim của Huyền My tại Myanmar. Truyền thông của Myanmar chia sẻ rằng hiện tại cái tên của Á hậu Huyền My đã lọt top tìm kiếm trên nhiều trang web của đất nước này. Tham tán công sứ Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam còn chia sẻ: “Huyền My đã có nhiều người hâm mộ tại Myanmar nhưng sau bộ phim Bridge of Clouds thì chắc không có người Myanmar nào không biết đến cô ấy". Hiện, bộ phim "Bridge of Clouds" có sự tham gia diễn xuất của Huyền My đang có khung giờ chiều khá dày (top những phim có nhiều khung giờ chiếu nhất hiện nay tại Myanmar). Ngoài ra, trailer và nhạc phim cũng hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Những cảnh lãng mạn giữa hai diễn viên Nay Toe và Huyền My được nhiều bạn trẻ cover rất thú vị và hài hước. Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến quảng bá lần này được Huyền My chia sẻ, đó là có fan Myanmar biết rõ cô đến mức biết Huyền My tuổi Hợi và thích màu hồng nên đã đến điểm giao lưu tặng My một con lợn bông màu hồng. Một khán giả khác thì nhất định đòi hôn Huyền My vào... môi nên bảo vệ phải can thiệp và đưa cô vào trong. Ngay sau khi hoàn thành chuỗi quảng bá tại Myanmar, người đẹp Huyền My đã tức tốc trở về Việt Nam để hoàn thành những kế hoạch dang dở mà cô đã thực hiện từ trước đấy. Ngoài ra, trong thời gian tới, khán giả sẽ thấy Huyền My xuất hiện trong sóng truyền hình quốc gia (kênh VTV1) trong vai trò BTV/người dẫn chương trình một bản tin về tài chính./.