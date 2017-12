Khi loạt sao Hollywood đau đầu, “khổ sở” vì mụn trứng cá

Cameron Diaz từng chia sẻ về việc cô stress khi phải "sống chung" với mụn trứng cá. Theo đó, nữ diễn viên bày tỏ, đến khi cô ngừng ăn vặt và đồ ăn nhanh, da cô bắt đầu cải thiện rõ rệt. Ngay cả Harry Styles - cựu thành viên đẹp trai nhất nhóm One Direction cũng từng "khổ sở" vì mụn trứng cá. Nam ca sĩ thừa nhận, anh phải bôi rất nhiều kem trị mụn để cải thiện da mặt. Kristen Stewart bày tỏ rằng, có thể gương mặt cô nổi nhiều mụn là do căng thẳng quá lâu. Do đó, cô cần thư giãn, nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Keira Knightley cho biết, cô từng rất mất tự tin vì gương mặt nhiều mụn trứng cá, thế nhưng cuối cùng, cô đã học cách chấp nhận nó như một phần cơ thể của mình. Adam Levine cho biết, anh từng bị nổi rất nhiều mụn trứng cá thời còn đang học trung học. Còn hiện tại, sau bao lâu chữa trị, gương mặt của ca sĩ chính nhóm Maroon 5 đã mịn hơn rất nhiều. Britney Spears đã phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ da liễu, điều trị mụn bằng cách sử dụng laser tái tạo da, ngăn ngừa mụn bùng phát. Dù đắt tiền nhưng vô cùng hiệu quả. Cũng giống như một số người phụ nữ khác, Anne Hathaway bị mụn trứng cá "hành hạ", khiến da mặt cô trở nên sần sùi. Dù gương mặt bị mụn khá nhiều nhưng Julianne Hough rất ghét với việc phải tìm mọi cách để chữa trị như nhiều người đẹp khác. Việc trang điểm nhiều mỗi khi tham gia diễn xuất và xuất hiện trên thảm đỏ đã khiến gương mặt của Shailene Woodley bị tổn thương, gây ra mụn trứng cá. Emily Deschanel thực hiện chế độ ăn chay nghiêm ngặt nhưng người đẹp tâm sự rằng, gương mặt cô từng bị rất nhiều trứng cá cho đến khi cô loại bỏ đậu nành da khỏi chế độ ăn uống của mình. Katy Perry đã gặp nhiều phiền toái vì mụn trong quá khứ, còn hiện tại, làn da của nữ ca sĩ đã được cải thiện khá nhiều. Miley Cyrus đã từng phải đau đầu vì "sống chung" với mụn trứng cá. Thế nhưng bây giờ, do thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn kiêng, cô đã "đánh bật" được mụn ra khỏi gương mặt mình để có làn da đẹp hơn. Brooklyn Decker là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng nhưng làn da của cô không đẹp như người ta tưởng. Những vết mụn trên gương mặt cô đã chứng minh điều đó. Dù là người thừa kế tỷ phú nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Paris Hilton sở hữu làn da láng mịn không tỳ vết. Gương mặt cô cũng bị nổi mụn như bao người khác. Cũng giống như nhiều người khác, David Gallagher từng khổ sở vì gương mặt nhiều mụn của mình.

