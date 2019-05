Không hở như Ngọc Trinh, Trương Thị May vẫn nhận được chú ý ở Cannes

Á hậu Trương Thị May xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes với vai trò khách mời đặc biệt.Tham dự cùng đoàn làm phim Ấn Độ dự lễ công chiếu ra mắt bộ phim "Oh Mercy!" (Rooubaix, une Lumiere), Trương Thị May khéo léo chọn bộ trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.Với hình tượng rồng bay đầy uy quyền nhưng uyển chuyển, chiếc áo dài thêu tỉ mỉ trên tà áo cũng giúp Trương Thị May nhận được sự chú ý trên thảm đỏ.