“Kiệt tác bikini” Kimberley Garner khoe thân hình nóng bỏng trên biển

Kimberley Garner đang trong kỳ nghỉ thư giãn cùng gia đình ở vùng biển Caribbean xinh đẹp. Cô diện bộ bikini màu vàng - nằm trong BST do chính Kimberley thiết kế, vừa ra mắt công chúng hôm chủ nhật vừa rồi. Bộ bikini đính những chi tiết đồng xu nhỏ xinh bên hông và ngực, làm tăng vẻ duyên dáng cho người mặc. Nhãn hiệu đồ bơi Kimberley London do chính cô thiết kế, lên ý tưởng và phân phối đang nhận được nhiều sự yêu thích. Show truyền hình thực tế Made In Chelsea với sự tham gia của cô cũng thu hút rất đông người xem. Kimberley chia sẻ trên trang cá nhân có tới gần 100.000 người theo dõi: "Tôi đã có một năm tuyệt vời. Xin gửi lời chúc tốt lành và tình yêu đến mọi người". Kimberley chia sẻ, cô vẫn đang làm việc chăm chỉ và miệt mài cho dòng đồ bơi sắp ra mắt. Các mẫu bikini của Kimberley đều là vải nhập từ Ý, được cắt may thủ công cầu kỳ và chi tiết tại Anh, khẳng định thương hiệu sang trọng trên thị trường. Người mẫu 9x thoải mái khoe thân hình nóng bỏng trên bãi biển.

Kimberley Garner đang trong kỳ nghỉ thư giãn cùng gia đình ở vùng biển Caribbean xinh đẹp. Cô diện bộ bikini màu vàng - nằm trong BST do chính Kimberley thiết kế, vừa ra mắt công chúng hôm chủ nhật vừa rồi. Bộ bikini đính những chi tiết đồng xu nhỏ xinh bên hông và ngực, làm tăng vẻ duyên dáng cho người mặc. Nhãn hiệu đồ bơi Kimberley London do chính cô thiết kế, lên ý tưởng và phân phối đang nhận được nhiều sự yêu thích. Show truyền hình thực tế Made In Chelsea với sự tham gia của cô cũng thu hút rất đông người xem. Kimberley chia sẻ trên trang cá nhân có tới gần 100.000 người theo dõi: "Tôi đã có một năm tuyệt vời. Xin gửi lời chúc tốt lành và tình yêu đến mọi người". Kimberley chia sẻ, cô vẫn đang làm việc chăm chỉ và miệt mài cho dòng đồ bơi sắp ra mắt. Các mẫu bikini của Kimberley đều là vải nhập từ Ý, được cắt may thủ công cầu kỳ và chi tiết tại Anh, khẳng định thương hiệu sang trọng trên thị trường. Người mẫu 9x thoải mái khoe thân hình nóng bỏng trên bãi biển.