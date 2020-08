Kiều Loan “bắn rap” lên án việc bị chê “chân dài não ngắn“

Tập 1 chương trình "King Of Rap" lên sóng truyền hình tối 1/8. Đây là đêm thi vòng lựa chọn ở khu vực TP.Hồ Chí Minh, các thí sinh đã thể hiện bài rap do chính sáng tác, bộc lộ được cá tính, sự gai góc và cái tôi đặc biệt của mình. Tại "King Of Rap", âm nhạc và lời ca được hòa quyện, những "quái thú" bắt đầu lộ diện, khán giả đã được sống với Rap và Âm nhạc trọn vẹn và độc đáo nhất.

Và ngồi ở hàng "ghế nóng" là 4 Mentor LK - Lil’Shady - BigDaddy - Datmaniac, những "bậc thầy" của Rap tại Việt Nam, sự trầm tĩnh của Mentor trong cách thưởng thức tiết mục của thí sinh tạo nên không khí đầy "máu chiến". Mỗi tiết mục, nếu thí sinh được 2/4 sự lựa chọn từ Mentor sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Và cuộc chiến đã chính thức bắt đầu.



Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tập 1 "King Of Rap" là Lona - Nguyễn Hà Kiều Loan. Được khán giả biết đến với danh xưng Á hậu Miss Word Việt Nam nhưng cô lại quyết định thể hiện tài năng khác ở cuộc thi Rap.

Nguyễn Hà Kiều Loan

Xuất hiện trên sân khấu, điều nàng hậu mang đến là sự bất ngờ dành cho khán giả khi diện bộ váy kiêu sa, lộng lẫy trên đôi giày cao gót và rap về chính những điều người ta thường nói về người đẹp, hoa hậu khi cho rằng "chân dài não ngắn" và cô lên án những câu nói đó và cho rằng xinh đẹp vẫn có tri thức và làm những điều tuyệt vời cho cộng đồng. Kiều Loan cho khán giả thấy được tài năng, cá tính bên trong con người của mình thông qua từng câu rap đi thẳng vào vấn đề khiến ai nghe cũng phải suy ngẫm.



Kết thúc phần trình diễn tất cả khán giả và Mentor đều phấn khích trường phần lời bài hát cũng như phong cách trình diễn của Kiều Loan.



Big Daddy liền khen "Để mà nói về con gái đọc rap thì sau vợ anh có lẽ chính là em - cô gái đẹp nhất mà anh gặp từ trước đến giờ". Lúc này LK mới nói "Mặc dù Emily là em gái của anh nhưng em nói thế là anh không đồng ý đâu". Big cũng chia sẻ rằng tranh thủ khen vợ chút thôi, nhưng điều anh ngạc nhiên nhất là cô gái đẹp và lộng lẫy lại rap được như vậy.

LK cũng xin phép đeo kính để nhận xét khiến khán giả bật cười, anh chia sẻ Kiều Loan tạo điểm nhấn rất tốt. Cô cũng cho biết rapper thần tượng của mình chính là anh LK dù là người miền Trung, sống ở miền Nam nhưng lại quyết định chọn đọc rap miền Bắc, và thích nhất là bài "Im lặng". Điều này khiến các Mentor lại tiếp tục bất ngờ và dành sự mến mộ cho Á hậu.



Datmaniac ngại ngùng "xin chào Á hậu", anh mong rằng khi vào vòng trong thì Kiều Loan sẽ nghiêm túc và cần đầu tư hơn nữa vì phía trước rất khắc nghiệt.



LK cũng đặt câu hỏi "Trước giờ mọi người nghĩ về underground, về ca từ, em có sợ ảnh hưởng đến mình không?", Kiều Loan cho rằng hình ảnh của nàng hậu rất dịu dàng nhưng khi tham gia chương trình này em cũng muốn mọi người thấy được sự nghiêm túc và ước mơ của mình, và mọi người sẽ có cái nhìn khác hơn về Á hậu và dòng nhạc underground. Kết quả, Kiều Loan đã giành được 3 sự lựa chọn tuyệt đối của Bigdaddy - LK - Lil’Shady và sẽ bước tiếp vào vòng trong./.