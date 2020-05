Kiều nữ “50 sắc thái” đối mặt với bệnh trầm cảm từ năm 15 tuổi

Trong cuộc trò chuyện với Extra, Dakota Johnson bất ngờ tiết lộ cô phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm hay những rối loạn âu lo từ năm 14, 15 tuổi. Theo đó, kiều nữ "50 sắc thái" cho biết cô đã phải liên tục trải qua những buổi trị liệu tâm lý.

Dakota Johnson

"Tôi mắc bệnh trầm cảm từ khi còn rất trẻ, chừng 14, 15 tuổi. Đã có lúc tôi còn bị mất ngủ, đầu óc tôi như phát điên vậy. Tôi buộc phải làm việc thật nhiều để quên đi những suy nghĩ của mình. Hiện tại tôi vẫn phải tiếp tục trị liệu tâm lý" - Dakota Johnson chia sẻ.



Nữ diễn viên tiết lộ thêm, "Có những khoảng thời gian khi đóng phim, tôi thậm chí còn không nói chuyện và không đưa ra ý kiến đóng góp với bất kỳ ai. Tất nhiên tôi muốn trở thành một phần của bộ phim rồi, nhưng tôi lại không thể nói ra".



Theo một nguồn tin, Dakota Johnson đang cách ly tại nhà của thủ lĩnh nhóm Colplay. Sau 3 năm hẹn hò, cô có mối quan hệ tốt với các con riêng và vợ cũ của bạn trai.



Trong cuộc phỏng vấn trước đó, nữ diễn viên nói rằng cả hai đều đang rất hạnh phúc. Tuy nhiên, cô từ chối tiết lộ thêm mối quan hệ lãng mạn của mình.



Dakota Johnson sinh năm 1989, là một diễn viên và người mẫu của Mỹ. Con gái cặp diễn viên Melanie Griffith và Don Johnson trở nên nổi tiếng với vai diễn trong phim "50 sắc thái".



Trước đó, Dakota Johnson chỉ có một số vai nhỏ trong các phim như The Social Network, Beastly, Chloe and Theo, For Ellen, Goats, The Five-Year Engagement, 21 Jump Street…/.