Kim Kardashian liên tục kêu la “đau quá” khi mặc đồ bó sát cơ thể

Trong một video hậu trường thử trang phục mới được tung ra trong một tập của "Keeping Up With The Kardashians", Kim Kardashian bị lộ khoảnh khắc gặp khó khăn cực lớn trong việc thay đồ. Cụ thể, cô Kim "siêu vòng ba" đã liên tục lẩm bẩm kêu "Tôi đau quá" khi phải kéo trang phục bó sát cơ thể lên, mặc dù đã có sự trợ giúp từ người trợ lý riêng.

Kim Kardashian gặp khó khăn trong việc mặc đồ bó sát

Kim Kardashian cho biết, "Mặc bộ đồ như này, tôi như thể vác trên vai một thứ gì vô cùng nặng".

Đây không phải lần đầu tiên Kim Kardashian chia sẻ về quá trình thay đồ đầy khó khăn của mình. Trước đó, bà mẹ 4 con đã phải cần đến 3 trợ lý mặc giúp bộ corset siết eo đến mức cô không thể ăn uống, ngồi hay đi vệ sinh.

Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân Twitter, Kim Kardashian cũng đã thể hiện tinh thần của một công dân có trách nhiệm khi kêu gọi fans ở nhà giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ. Cô viết, "Xin mọi người hãy nghiêm túc ở nhà nếu bạn quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của mẹ, cha, ông bà, anh chị em, trẻ em và cộng đồng của bạn.

Đừng ra ngoài trừ khi bạn rời khỏi nhà để đi làm, mua thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết, để gặp bác sĩ hoặc giúp đỡ một người hàng xóm. Xin vui lòng đừng bỏ qua mức độ nghiêm trọng của các cảnh báo để ngăn chặn sự lây lan của virus này.

Ngoài ra, một lời nhắc nhở rằng virus này không phân biệt chủng tộc, tuổi tác, giới tính... Dịch bệnh có thể xảy đến với tất cả chúng ta và chúng ta sẽ nỗ lực cùng nhau vượt qua giai đoạn này. Tôi gửi tình yêu đến mọi người. Mọi người trong gia đình tôi đều đang cầu nguyện"./.